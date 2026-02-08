Verrassing in de basis bij PSV: Niek Schiks debuteert onder de lat

Niek Schiks start zondagmiddag in de goal bij PSV. De 22-jarige keeper maakt zijn debuut in het eerste elftal door afwezigheid van Matej Kovar en Nick Olij. De keepers raakten zaterdag in de afsluitende training geblesseerd.

Normaal is Schiks de derde keeper van het team van Peter Bosz en speelt hij vooral wedstrijden bij Jong PSV. Nu mag de doelman uit Boxmeer, die in 2012 in de jeugdopleiding instroomde, voor het eerst in PSV 1 laten zien. De Eindhovenaren spelen zondag om kwart voor vijf tegen FC Groningen.