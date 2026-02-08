Verrassing in de basis bij PSV: Niek Schiks debuteert onder de lat
Niek Schiks start zondagmiddag in de goal bij PSV. De 22-jarige keeper maakt zijn debuut in het eerste elftal door afwezigheid van Matej Kovar en Nick Olij. De keepers raakten zaterdag in de afsluitende training geblesseerd.
Normaal is Schiks de derde keeper van het team van Peter Bosz en speelt hij vooral wedstrijden bij Jong PSV. Nu mag de doelman uit Boxmeer, die in 2012 in de jeugdopleiding instroomde, voor het eerst in PSV 1 laten zien. De Eindhovenaren spelen zondag om kwart voor vijf tegen FC Groningen.
Over de ernst van de blessures van Matej Kovar en Nick Olij is niks bekend. Voor de laatstgenoemde zou een nieuwe blessure extra zuur zijn. Olij keerde deze week juist terug van een langdurige blessure.
De volledige opstelling van PSV in Groningen: Schiks; Júnior, Obispo, Schouten, Dest; Veerman, Wanner, Saibari; Perisic, Til, Bajraktarevic.