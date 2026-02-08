Willem II wint streekderby van RKC na uiterst knullige eigen goal
Willem II heeft zondagmiddag de streekderby met RKC gewonnen. De Brabantse wedstrijd werd tien minuten voor tijd beslist door een bijzondere eigen goal van invaller Nazjir Held. Het werd 2-1 in het Koning Willem II Stadion.
Aanwinst Calvin Twigt mocht het tijdens de streekderby direct van de aftrap laten zien bij de Tilburgers. Aan de kant van RKC keerde Juan Familia-Castillo terug in de basis.
Binnen een minuut lag de bal al in het net. Rein van Hedel trok de bal laag voor richting de 20-jarige Harrie Kuster. Voor de middenvelder was het een koud kunstje en het volle uitvak kon na 42 seconden al juichen voor RKC.
Na zes minuten kon Willem II alweer op gelijke hoogte komen. Mounir el Allouchi stond oog in oog met RKC-doelman Mark Spenkelink, waarbij de keeper als winnaar uit de strijd kwam door de bal met zijn voet te stoppen.
Na een half uur was het wel raak voor de Tricolores. Een corner werd in eerste instantie weggebokst door Spenkelink, maar de bal kwam opnieuw voor de goal en Thomas Verheydt was er als de kippen bij om de gelijkmaker in te knikken.
In de tweede helft begonnen er grotere kansen te komen. Nathan Tjoe-A-On wipte de bal over de RKC-goalie heen, maar zag de bal net naast de goal gaan. Vlak daarna kwam een voorzet van Familia-Castillo bij Faissal Al Mazyani terecht, maar zag hij zijn inzet gestopt worden door Karst de Leeuw, keeper bij de Tilburgers.
RKC scoorde via Jesper Uneken een kwartier voor tijd een prachtig uitgespeelde goal, maar de grensrechter stond met de vlag omhoog en dus ging het Waalwijkse feest niet door.
Voorzet in de zestien
Tien minuten voor tijd kwam een voorzet van Willem II de zestien in. Alleen was er geen Tilburger voor de goal en kon RKC makkelijk wegwerken. Alleen raakte invaller Nazjir Held de bal helemaal verkeerd en schoot hij de bal snoeihard in eigen goal, waardoor Willem II op 2-1 kwam.
RKC werd vlak voor tijd nog gevaarlijk via Michiel Kramer, maar zijn kopbal ging naast en dus bleef het 2-1 in Tilburg.
Door deze overwinning klimt Willem II naar plek zes. RKC blijft op de achtste plaats staan, wat net genoeg zou zijn om deel te nemen aan de play-offs aan het einde van het seizoen.