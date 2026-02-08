Willem II wint streekderby van RKC na uiterst knullige eigen goal

Willem II heeft zondagmiddag de streekderby met RKC gewonnen. De Brabantse wedstrijd werd tien minuten voor tijd beslist door een bijzondere eigen goal van invaller Nazjir Held. Het werd 2-1 in het Koning Willem II Stadion.

Aanwinst Calvin Twigt mocht het tijdens de streekderby direct van de aftrap laten zien bij de Tilburgers. Aan de kant van RKC keerde Juan Familia-Castillo terug in de basis. Binnen een minuut lag de bal al in het net. Rein van Hedel trok de bal laag voor richting de 20-jarige Harrie Kuster. Voor de middenvelder was het een koud kunstje en het volle uitvak kon na 42 seconden al juichen voor RKC. Na zes minuten kon Willem II alweer op gelijke hoogte komen. Mounir el Allouchi stond oog in oog met RKC-doelman Mark Spenkelink, waarbij de keeper als winnaar uit de strijd kwam door de bal met zijn voet te stoppen.