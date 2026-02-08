Brand in huis in Schijndel, één iemand ademt rook in

In een huis aan de Zandkantsestraat in Schijndel is zondagmiddag brand uitgebroken. Een matras vatte vlam. Eén iemand ademde rook in en moest door ambulancepersoneel worden nagekeken.

Het is nog niet duidelijk waarom het matras in een slaapkamer in brand vloog. Iemand in huis probeerde het vuur te doven met een dekbed, maar ademde daardoor rook in.

De brandweer heeft de situatie onder controle.