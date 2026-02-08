Navigatie overslaan

Brand in huis in Schijndel, één iemand ademt rook in

Gisteren om 17:57 • Aangepast vandaag om 07:28
De brand bij het huis aan de Zandkantsestraat in Schijndel (foto: Jordi de Bruijn/SQ Vision).
De brand bij het huis aan de Zandkantsestraat in Schijndel (foto: Jordi de Bruijn/SQ Vision).

In een huis aan de Zandkantsestraat in Schijndel is zondagmiddag brand uitgebroken. Een matras vatte vlam. Eén iemand ademde rook in en moest door ambulancepersoneel worden nagekeken.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het is nog niet duidelijk waarom het matras in een slaapkamer in brand vloog. Iemand in huis probeerde het vuur te doven met een dekbed, maar ademde daardoor rook in.

De brandweer heeft de situatie onder controle.

De brand bij het huis aan de Zandkantsestraat in Schijndel (foto: Jordi de Bruijn/SQ Vision).
De brand bij het huis aan de Zandkantsestraat in Schijndel (foto: Jordi de Bruijn/SQ Vision).
De brand bij het huis aan de Zandkantsestraat in Schijndel (foto: Jordi de Bruijn/SQ Vision).
De brand bij het huis aan de Zandkantsestraat in Schijndel (foto: Jordi de Bruijn/SQ Vision).
De brand bij het huis aan de Zandkantsestraat in Schijndel (foto: Jordi de Bruijn/SQ Vision).
De brand bij het huis aan de Zandkantsestraat in Schijndel (foto: Jordi de Bruijn/SQ Vision).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.