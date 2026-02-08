Vrouw botst met auto tegen reclamezuil in Eindhoven

Een vrouw is zondagmiddag in Eindhoven met haar auto tegen een reclamezuil gereden. Ze reed over de Marathonloop, vlak voor de brandweerkazerne, toen ze de bocht mistte en de macht over het stuur verloor.

De brandweer hoorde de harde klap, keek uit het raam en zag de auto staan. Brandweerlieden gingen meteen naar buiten en later kwam er een ambulance om de vrouw na te kijken. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De auto wordt afgesleept en de kapotte reclamezuil wordt weggehaald. Tijdens het opruimen kon het verkeer via de busbaan voorbij de plek van het ongeluk rijden.