Jongen gewond bij vechtpartij, slachtoffer aangereden en gestoken

Vandaag om 05:28 • Aangepast vandaag om 07:58
Het slachtoffer is na de aanrijding en vechtpartij in Eindhoven in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht (foto: Persbureau Heitink).
Een automobilist is zondagavond ingereden op een jongen in de Quinten Matsyslaan in Eindhoven. Hier zou een flinke vechtpartij met een hoop kabaal aan vooraf zijn gegaan. Buurtbewoners belden 112. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Na de aanrijding, waarbij de automobilist over het gras reed, werd er buiten de auto door gevochten. Daarbij zou ook gestoken zijn. 

Het slachtoffer is in een ambulance behandeld en vervolgens met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De politie was massaal aanwezig. Een deel van het gras waar de auto overheen reed en waar gevochten en gestoken is, werd afgezet met lint. Op het gras waren de bandensporen van de auto nog duidelijk zichtbaar.

De politie is een buurtonderzoek gestart. Agenten gingen langs de deuren op zoek naar camerabeelden van de vechtpartij.

De politie doet onderzoek na de vechtpartij en de aanrijding in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).
Een deel van het gras waar de auto in Eindhoven overheen reed en waar gevochten en gestoken is, werd afgezet met lint (foto: Persbureau Heitink).
Over de toestand van het slachtoffer na de vechtpartij en aanrijding in Eindhoven is niets bekendgemaakt (foto: Persbureau Heitink).
