Jongen gewond bij vechtpartij, slachtoffer aangereden en gestoken

Een automobilist is zondagavond ingereden op een jongen in de Quinten Matsyslaan in Eindhoven. Hier zou een flinke vechtpartij met een hoop kabaal aan vooraf zijn gegaan. Buurtbewoners belden 112.

Na de aanrijding, waarbij de automobilist over het gras reed, werd er buiten de auto door gevochten. Daarbij zou ook gestoken zijn.

Het slachtoffer is in een ambulance behandeld en vervolgens met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De politie was massaal aanwezig. Een deel van het gras waar de auto overheen reed en waar gevochten en gestoken is, werd afgezet met lint. Op het gras waren de bandensporen van de auto nog duidelijk zichtbaar.

De politie is een buurtonderzoek gestart. Agenten gingen langs de deuren op zoek naar camerabeelden van de vechtpartij.