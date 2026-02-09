Bredase luchtmachtgeneraal belandt in kabinet voor Volkshuisvesting

Luitenant-generaal Elanor Boekholt-O'Sullivan wordt de nieuwe minister van Volkshuisvesting. Dat is maandag bekendgemaakt. De Brabantse luchtmachtofficier woont in Breda. Ze is de eerste vrouw die het heeft geschopt tot driesterren-generaal bij de Koninklijke Luchtmacht. Bij defensie was ze de laatste tijd al belast met de huisvesting van militairen.

"In haar loopbaan vervulde zij diverse leidinggevende en strategische functies, waarin zij brede ervaring opdeed met organisatieontwikkeling, leiderschap en maatschappelijke opgaven", omschrijft D66 de ministerskandidaat. Want voor die partij komt ze in het nieuwe kabinet. Elanor O'Sullivan werd op 23 februari 1976 geboren in de Ierse stad Cork. Ze heeft een Nederlandse moeder en Ierse vader. Uiteindelijk verhuisden ze naar Nederland. Afghanistan

Zoals zo veel defensiemedewerkers zag ze een advertentie staan voor werken bij de krijgsmacht, die knipte ze uit en stuurde ze op. Eind jaren negentig volgde ze de officiersopleiding op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Haar werk bracht haar op missie in Afghanistan waar ze belast was met de wederopbouw van het land. Ze werkte ook bij inlichtingendienst MIVD en als commandant van een van de onderdelen op vliegbasis Woensdrecht. Eindhoven

De eerste rol waarmee ze het nieuws kwam, was die van commandant van vliegbasis Eindhoven. Ze had een primeur, want ze was de eerste vrouwelijke basiscommandant in ons land. In 2016 heropende ze de start- en landingsbaan van de basis. Die was 2,5 weken dicht voor asfalteringswerkzaamheden. Bijzonder was dat ze in die functie als basiscommandant werd opgevolgd door haar eigen man Harold Boekholt, die ook werkt bij de Koninklijke Luchtmacht.

Omdat functies om de paar jaar wisselen bij defensie ging ze daarna wat anders doen. Ze was commandant van het Defensie Cyber Commando van 2018 tot 2020. En daarna plaatsvervangend commandant Luchtstrijdkrachten, op het hoofdkwartier in Breda. Hoge officiersrang

Ze werd in 2022 bevorderd tot luitenant-generaal, ook wel driesterren-generaal genoemd. Dat is de op een-na-hoogste officiersrang in Nederland. Vrouwelijke een- en tweesterrengeneraals had defensie al sinds 2005 maar een driesterrengeneraal was nog geen enkele vrouw geworden. Bijzonder was ook haar leeftijd. Zelden was iemand zo jong, onder de vijftig nog, al zo ver gekomen in rang. Scherfvesten

Boekholt-O’Sullivan zorgde onder meer voor de aanschaf van op het vrouwenlichaam ontworpen scherfvesten ('kogelvrije vesten'). Ook voegde ze een jurk toe aan het dagelijkse uniform. In 2023 werd ze uitgeroepen tot 'Topvrouw van het Jaar van Nederland'. Ze schreef vorig jaar een boek over leiderschap: Gewapend met gevoel. Begin 2025 pleitte ze voor meer gelijkwaardigheid in een videoboodschap aan de commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid van het Europees Parlement. Daarin benadrukte ze dat het systeem nog steeds is ontworpen rond de mannelijke ‘standaard militair’. "Bijna 45 jaar geleden kregen vrouwen in Nederland gelijke rangen, functies en kansen binnen Defensie, maar geen gelijkwaardigheid", zei ze.

Nog meer Brabantse ministers Sjoerd Sjoerdsma, geboren in Eindhoven, wordt minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hij zat eerder tien jaar voor D66 in de Tweede Kamer en stond toen bekend als een uitgesproken Kamerlid. Zijn voordracht wordt door BNR gemeld en door een ingewijde bevestigd. Sjoerdsma werd in 2021 nog op een Chinese sanctielijst gezet. Dat was een reactie op EU-maatregelen tegen China die waren genomen vanwege mensenrechtenschendingen van de Oeigoerse minderheid. Er komen meer Brabantse bewindslieden. Rob Jetten uit Uden, Sandra Palmen uit Cuijk, Thierry Aartsen en Tom Berendsen uit Breda en Rianne Letschert uit Helmond (Stiphout)

Boekholt-O'Sullivan was bij defensie de laatste tijd als plaatsvervangend directeur-Generaal Beleid al belast met huisvestingsplannen van defensiepersoneel. "Door geopolitieke ontwikkelingen, conflicten overal ter wereld en oorlog op het Europese continent is de krijgsmacht genoodzaakt sneller gereed te staan. Defensie groeit en daar hoort ook meer en moderne huisvesting bij. Gestandaardiseerd bouwen versnelt en vereenvoudigt processen en ik ben blij dat we zo snel kunnen starten", zei ze eind 2025 op de website van defensie. Ze was ook betrokken bij andere woningprojecten, zoals de aanpak van geluidsoverlast rondom vliegbasis Gilze-Rijen en de proeven daar met beter geluidsisolatie. Prijs

Boekholt-O'Sullivan ontvangt binnenkort de Aletta Jacobsprijs, die elke twee jaar wordt uitgereikt aan een vrouw met een academische opleiding die zich heeft ingezet voor emancipatie. De jury motiveerde dat ze een vrouw is 'die zich staande weet te houden in de mannenwereld van de krijgsmacht, en daarbij zichzelf weet te blijven'. "Met humor weet ze de aandacht te vestigen op de nog vrouwonvriendelijke kanten van Defensie. Zo maakt ze de cultuur van binnenuit gelijkwaardiger. Ook maakt ze zich hard voor een meer divers personeelsbeleid en heeft ze een sterk moreel besef. Ze slaagt er bovendien uitstekend in om verbinding met de buitenwereld te leggen", zegt voorzitter prof. dr. Marie-José van Tol van de jury.