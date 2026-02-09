PSV-legende en jeugdtrainer zijn onder de indruk van debuut Niek Schiks

Je debuut maken in het eerste elftal van PSV en dan meteen uitgroeien tot man van de wedstrijd. Het was een bijzondere zondag voor Niek Schiks uit Boxmeer. De 22-jarige doelman maakt al jaren deel uit van de jeugdopleiding van de Eindhovense voetbalclub en kreeg zondag de kans omdat eerste keeper Matej Kovár en tweede doelman Nick Olij geblesseerd waren.

De wedstrijd van Schiks werd in Cuijk voor de tv hartstochtelijk meegekeken door Mathijs van den Berg. Hij was bij de F-pupillen van amateurclub JVC Cuijk de jeugdtrainer van de PSV'er. "Dat was in de F6 in 2009." Hij zag het talent van Schiks, toen nog veldvoetballer, er destijds al vanaf spatten. "Ik heb meteen mijn best gedaan om hem te laten deelnemen aan de selectietrainingen. Daarvoor was hij eigenlijk nog te jong, maar uiteindelijk mocht hij toch meedoen. Ik vond hem zo'n talent, hij móest gezien worden! Een jaar later werd hij al gescout door PSV." Daar zou Schiks uiteindelijk in het doel belanden.

Mathijs van den Berg trainde Niek Schiks in de jeugd van JVC Cuijk (foto: Mathijs van den Berg).

Wat Van den Berg zich uit die tijd herinnert? "Dat Niek altijd een bal bij zich had. En die fonkeling in zijn ogen bij het voetballen! Hij lijkt wel geboren met een voetbal, de leraren op school werden er strontziek van."

De F6 van JVC Cuijk met Niek Schiks is vereeuwigd op een mok van zijn oud-jeugdtrainer (foto: Mathijs van den Berg).

Zondag zag Van den Berg dat 'boerke uit Cuijk', zoals hij Schiks lachend omschrijft, ineens schitteren in de Euroborg in Groningen. De PSV-doelman groeide tijdens zijn debuut in de Eredivisie uit tot man van de wedstrijd. "Ik ben zo trots dat ik met zo'n jongen heb mogen werken..."

"Niek is van het keiharde werken, dat is dé manier waarop je topsport moet beleven."

PSV-icoon en oud-doelman Hans van Breukelen is onder de indruk van de kwaliteiten van Schiks. "Met drie belangrijke saves (reddingen, red.) trok hij de wedstrijd over de streep, prachtig om te zien." Hij roemt ook diens karakter. "Niek is van het kei- en keiharde werken. Dat is dé manier waarop je topsport moet beleven. Alleen maar beter willen worden. Ook zijn commentaar na de wedstrijd vond ik buitengewoon verstandig. Dat ie zegt: ik ben mezelf nog aan het ontwikkelen." Het meest tekenend voor zijn goede spel vond Van Breukelen de redding van Schiks bij de vrije trap die FC Groningen in blessuretijd nog kreeg. "Dat hij daar uit het doel komt en die bal gewoon vangt. Dan toon je vertrouwen in jezelf, hij maakte goed gebruik van zijn lichaam om eruit te komen. Daarnaast zat er moed in. Je kunt namelijk ook denken: ik laat het aan mijn verdedigers over. Maar hij komt eruit en stompt die bal niet, maar pakt hem klemvast."

Niek Schiks maakte indruk tijdens zijn debuut in het eerste elftal van PSV (foto: Orange Pictures).

Volgens Van Breukelen zou Schiks nu een of twee jaar de stap naar een goede middenmoter in de Eredivisie moeten maken, waar hij zich verder kan ontwikkelen op het hoogste niveau. "Zoals dat enkele jaren geleden ook bij Jeroen Zoet ging. Die zat destijds ook als talent tegen het eerste elftal van PSV aan. Die deed twee jaar ervaring bij RKC op, kwam terug en is bij PSV vervolgens vijf of zes jaar de nummer 1 geweest. Ik hoop dat dit ook met Niek gaat gebeuren."