Familie doodgeschoten Sam: 'Verdachten vooral bezig met wegwerken bewijs'

De nabestaanden van de in november doodgeschoten Sam van Buul uit Oss vinden dat de twee verdachten zich geen moment om Sam bekommerd hebben en vooral bezig waren met het wegwerken van bewijs. Ze zeggen dit maandag, de dag dat de rechtszaak begint.

'Verdachte trok vuurwapen uit handen van Sam' Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat de 28-jarige man, terwijl hij als bijrijder in de auto zat, een doorgeladen vuurwapen uit de handen van Sam, die de auto bestuurde, heeft getrokken. Het vuurwapen zou daarna zijn afgegaan. Sam werd in haar hoofd geraakt en overleed later in het ziekenhuis.

Sam werd op 9 november in Rotterdam neergeschoten in haar witte Suzuki Alto. Ze werd ter plekke gereanimeerd, maar overleed aan haar verwondingen in een Rotterdams ziekenhuis. Ze zou samen met haar 28-jarige vriend uit Nijmegen en een 20-jarige man uit diezelfde stad in de auto hebben gezeten. Beide mannen werden opgepakt.

Bij het begin van de pro forma zitting doet de familie van Sam in een verklaring een dringende oproep aan het OM om in de komende periode grondig te onderzoeken wat zich exact heeft afgespeeld in het voertuig, voordat het fatale schot is gelost.

'Geen hulp geboden'

Ze doen de oproep mede na het zien van beelden die direct na het schietincident zijn gemaakt op het Kralingseplein in Rotterdam. "Uit die opnames blijkt onomstotelijk dat de verdachten zich geen moment om Sam hebben bekommerd en haar geen enkele hulp hebben geboden", stelt de familie.

"In plaats daarvan wekken beide verdachten de indruk vooral bezig te zijn met overleg en het wegmaken van bewijs. Het is mede hierdoor voor de nabestaanden moeilijk om enige waarde te hechten aan hun verklaringen."

Het vuurwapen dat Sam, volgens het OM, in handen had, was van de 28-jarige verdachte. "Sam kwam om het leven door een kogel uit het vuurwapen dat de hoofdverdachte had meegenomen op een avond die bedoeld was om uit te gaan. Voor haar nabestaanden staat ook vast dat Sam, moeder van een zoontje, nog in leven zou zijn geweest als de hoofdverdachte die avond geen vuurwapen bij zich had. Een man die in het verleden al vaker is veroordeeld voor ernstige geweldsdelicten en in een proeftijd liep."