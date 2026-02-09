Willy en René enthousiast over PSV-keeper Schiks: 'Was niks mis mee!'

PSV boekte uit bij FC Groningen gisteren alweer de zestiende overwinning op rij. Volgens club-coryfeeën Willy en René van de Kerkhof was dat vooral aan twee PSV'ers te danken: Ismaël Saibari met een doelpunt en een assist én de debuterende keeper Niek Schiks. "Dat was de man van de wedstrijd", vindt Willy. "Hij heeft PSV in de wedstrijd gehouden."

"Is het nou Schiks of Schriks?", vraagt René tijdens de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. Dat geeft maar aan dat het niet alleen voor de jonge keeper zelf even wennen was dat hij onder de lat stond bij PSV 1. Maar het was een aangename kennismaking voor René. "Ik dacht op een gegeven moment: daar komt de 2-0 aan maar die hield hij goed tegen. Ik vond dat hij goed stond te keepen, hij voetbalde ook goed mee. Niks mis mee!" Ook in de slotfase was de jonge keeper alert toen FC Groningen een vrije trap kreeg op ongeveer dezelfde plek als Groningen tegen Ajax in de inmiddels legendarische wedstrijd die PSV vorig jaar de titel opleverde. "Alleen bleef de keeper van Ajax toen op zijn lijn staan en Schiks pakte hem geweldig", glundert Willy.

"PSV speelde niet het spelleke wat we gewend zijn."

Ook vooraf gingen de gedachten van veel PSV'ers voor de wedstrijd terug naar die wedstrijd van Groningen tegen Ajax. "Ik hoorde veel mensen zeggen: laten we ze maar een puntje gunnen omdat Groningen ons toen goed geholpen heeft", zegt Willy. "Ik dacht in de tweede helft ook dat ze het op een gelijk spelletje gingen afmaken, maar toch niet." Die overwinning was volgens René verdiend. "In de eerste helft leidde Groningen terecht. PSV speelde niet het spelleke wat we gewend zijn maar in de tweede helft heeft PSV het goed omgedraaid." Over concurrenten kun je in de eredivisie nauwelijks nog spreken volgens de broers, en van de belagers maakt NEC op Willy de beste indruk. "Die hebben gewoon echt een hele goede ploeg. Leuk dat we in de halve finale van de beker tegen hen hebben geloot, dat wordt een hele mooie wedstrijd en daarna PSV-AZ als de finale, mooier kan niet." Willy denkt ook dat NEC geen eendagsvlieg in de top van Nederland hoeft te zijn. "Wat Union in België presteert als klein clubje, dat kan NEC hier ook doen."

"Ik krijg één stem, die van mezelf."

Willy mogen we sinds een paar dagen ook politicus noemen omdat hij zich als lijstduwer voor CDA Eindhoven heeft laten strikken. "Maar ik ga echt de politiek niet in", zegt hij stellig. "Ik krijg maar één stem en dat is die van mezelf. En als ik heel veel voorkeurstemmen krijg dan ga ik de ook niet in de raadszaal zitten. Ze hebben twee hele goeie wethouders, ook voor PSV en de uitbreiding van het stadion, daarom help ik ze mee." Broer René is in Helmond ook nog even politiek actief geweest. "Maar dat was ook helemaal niks voor mij. Dat geven en nemen, ik iets voor jou, jij iets voor mij... Daar begin ik niet meer aan." René praat liever over voetbal dan over politiek. Zo voorspelt hij voor komende vrijdag weer een overwinning voor PSV in Volendam. "Het enige wat ze in Volendam goed kunnen is paling eten."