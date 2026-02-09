Doodziek door 'burnpits': ex-militair verliest rechtszaak tegen defensie

Van zijn werk in Afghanistan werd ex-militair Nishan Dolislager (35) uit Nieuwendijk dooziek. Giftige afvalverbranding naast zijn werkplek is volgens hem de reden dat hij lymfeklierkanker kreeg. Hij sleepte defensie voor de rechter, maar die geeft hem nu ongelijk.

“Tot mijn grote teleurstelling en verbijstering heeft de rechtbank mijn beroep ongegrond verklaard”, reageert Nishan op de uitspraak van de rechter. Die oordeelt dat niet vastgesteld kan worden in hoeverre de kans bestaat dat door de uitstoot van burnpits, openbare afvalstookplaatsen, gezondheidsproblemen kunnen optreden.



De ex-militair werkte in 2011 wekenlang als bewaker bij vliegbasis Kandahar in Afghanistan. Daar liggen burnpits naast. Per dag werd daar tot wel negentig ton aan huishoudelijk, medisch en chemisch afval verbrand. “Het stonk enorm en er kwam veel rook bij vrij”, vertelde Nishan in december aan Omroep Brabant. “We hebben avonden gehad dat het as sneeuwde.” Een mondkapje kreeg hij niet.

De verbrandingsovens van de burnpit bij vliegbasis Kandahar in Afghanistan (foto: Nishan Dolislager).

'Agressieve en zeer zeldzame vorm'

Zijn werk in Afghanistan, naast de burnpits, is volgens Nishan de reden dat er op zijn 23ste voor het eerst lymfeklierkanker bij hem wordt ontdekt. “Een agressieve en zeer zeldzame vorm, die vooral bij zestigplussers voorkomt”, vertelde Nishan eerder aan Omroep Brabant. Nishan werd doodziek, maar momenteel heeft hij geen lymfeklierkanker meer. Als gevolg van zijn behandelingen is hij dienstongeschikt en werd hij eervol ontslagen. Daarnaast vroeg Nishan een pensioen aan voor ex-militairen die door hun werk voor defensie gewond, ziek of invalide zijn geraakt.

Gezondheidsproblemen

‘Het is mogelijk dat door de uitstoot van burnpits gezondheidsproblemen bij militairen kunnen optreden’, concludeerde onderzoek van het Institute for Risk Assessment Sciences van de Universiteit Utrecht eerder. Dat onderzoek werd in opdracht van defensie uitgevoerd.

"In hoeverre de kans bestaat dat door de uitstoot van burnpits gezondheidsproblemen kunnen optreden, kan niet worden vastgesteld."

Maar er kan niet worden vastgesteld ‘in hoeverre de kans bestaat dat dit echt gebeurt en om welke gezondheidsproblemen het dan zou kunnen gaan’. Dat is namelijk afhankelijk van verschillende factoren, waarover onvoldoende bekend is.

