Doodziek door 'burnpits': ex-militair verliest rechtszaak tegen defensie
Van zijn werk in Afghanistan werd ex-militair Nishan Dolislager (35) uit Nieuwendijk dooziek. Giftige afvalverbranding naast zijn werkplek is volgens hem de reden dat hij lymfeklierkanker kreeg. Hij sleepte defensie voor de rechter, maar die geeft hem nu ongelijk.
“Tot mijn grote teleurstelling en verbijstering heeft de rechtbank mijn beroep ongegrond verklaard”, reageert Nishan op de uitspraak van de rechter. Die oordeelt dat niet vastgesteld kan worden in hoeverre de kans bestaat dat door de uitstoot van burnpits, openbare afvalstookplaatsen, gezondheidsproblemen kunnen optreden.
De ex-militair werkte in 2011 wekenlang als bewaker bij vliegbasis Kandahar in Afghanistan. Daar liggen burnpits naast. Per dag werd daar tot wel negentig ton aan huishoudelijk, medisch en chemisch afval verbrand. “Het stonk enorm en er kwam veel rook bij vrij”, vertelde Nishan in december aan Omroep Brabant. “We hebben avonden gehad dat het as sneeuwde.” Een mondkapje kreeg hij niet.
'Agressieve en zeer zeldzame vorm'
Zijn werk in Afghanistan, naast de burnpits, is volgens Nishan de reden dat er op zijn 23ste voor het eerst lymfeklierkanker bij hem wordt ontdekt. “Een agressieve en zeer zeldzame vorm, die vooral bij zestigplussers voorkomt”, vertelde Nishan eerder aan Omroep Brabant.
Nishan werd doodziek, maar momenteel heeft hij geen lymfeklierkanker meer. Als gevolg van zijn behandelingen is hij dienstongeschikt en werd hij eervol ontslagen. Daarnaast vroeg Nishan een pensioen aan voor ex-militairen die door hun werk voor defensie gewond, ziek of invalide zijn geraakt.
Gezondheidsproblemen
‘Het is mogelijk dat door de uitstoot van burnpits gezondheidsproblemen bij militairen kunnen optreden’, concludeerde onderzoek van het Institute for Risk Assessment Sciences van de Universiteit Utrecht eerder. Dat onderzoek werd in opdracht van defensie uitgevoerd.
"In hoeverre de kans bestaat dat door de uitstoot van burnpits gezondheidsproblemen kunnen optreden, kan niet worden vastgesteld."
Maar er kan niet worden vastgesteld ‘in hoeverre de kans bestaat dat dit echt gebeurt en om welke gezondheidsproblemen het dan zou kunnen gaan’. Dat is namelijk afhankelijk van verschillende factoren, waarover onvoldoende bekend is.
'Atypisch'
Nishans aanvraag voor een Militair InvaliditeitsPensioen is daarom afgewezen, omdat er te weinig wetenschappelijk bewijs is om een relatie tussen de uitstoot van burnpits en gezondheidsklachten te kunnen vaststellen. Met lymfeklierkanker in het bijzonder.
Volgens de rechtbank is Nishan er niet in geslaagd om het wetenschappelijk bewijs in twijfel te trekken. De redenering dat zijn vorm van lymfeklierkanker ‘atypisch’ is en waarschijnlijk veroorzaakt is door blootstelling aan de uitstoot van de burnpits, vindt de rechtbank te ver gaan.
Nishan is het niet eens met de uitspraak van de rechter en schrijft nu een brief aan de Tweede Kamercommissie. “Defensie is in haar zorgplicht tekortgeschoten. Het is kansloos dat ze niet toegeven dat ik hartstikke ziek ben geworden door die burnpits.”