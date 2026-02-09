Deze profbokser groeide op tussen bokshandschoenen: 'Het is nooit perfect'

Bij de familie Hallie zit de liefde voor boksen in het bloed. Kilat Hallie (30) uit Uden is tweevoudig Nederlands kampioen en die titel pakten ook zijn vader Gilbert en opa Cees. De jongste van de drie wil wel het verste komen. Hij hoopt namelijk binnenkort voor de wereldtitel te mogen vechten in de World Boxing Federation (WBF).

Hallie maakt naam als profbokser en won zestien van zijn zeventien partijen. “Degene die ik verloor was in Denemarken tegen een Deen. De jury was niet unaniem, maar dan weet je waar de voorkeur naar uitging.” In de WBF won hij afgelopen zaterdag tijdens de Holzken Fight Night in Helmond en daarmee komt hij op het lijstje met uitdagers voor de wereldtitel. “Ik hoop dat de bond mijn naam tegenover de titelverdediger zet. En als ik tegen iemand anders sta, maakt me dat niets uit. Ik ben er klaar voor om de wereldtitel te pakken. In de toekomst hoop ik ook door te stoten naar de International Boxing Organization en grotere bonden.”

De Udenaar met Molukse roots werkte jarenlang als schilder, maar nieuwe kwasten blijven inmiddels in de verpakking. “Ik train twee keer per dag en run een eigen sportschool in Uden. Het schilderen erbij werd te druk. Lesgeven is mijn passie, dat hoop ik nog lang te mogen doen. En daarnaast ga ik vol voor mijn eigen carrière als prof.” Dat hij hoge ogen gooit als bokser, is niet gek als we naar eerdere generaties Hallie kijken. De in 2023 overleden Cees Hallie, in Amsterdam ome Cees genoemd, werd Nederlands kampioen bij de amateurs en trainde veel boksers. Zijn zoon Gilbert werd meerdere keren Nederlands kampioen en schopte het als prof tot de beste tien van de wereld. Hij is nu trainer op de bekende Amsterdamse Albert Cuypstraat.

"Jammer dat hij me niet eerder pushte."

Kilat trok op jonge leeftijd al zijn bokshandschoenen aan. “Mijn vader heeft me nooit gedwongen. Sterker nog, achteraf vind ik het jammer dat hij me niet eerder pushte om fanatiek te gaan trainen. Pas op mijn vijftiende ben ik iedere dag gaan boksen. Liever was ik jaren eerder begonnen, dan was ik nu wellicht verder geweest in mijn carrière. Waarom mijn vader dat niet deed? Hij vond dat zijn vader streng was, misschien heeft hij het daarom niet bij mij gedaan.”

