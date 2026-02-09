Huurster moet woning in Breda verlaten na drugsvondst, oordeelt rechter

Een huurster van woningcorporatie Laurentius moet haar woning in Breda verlaten. Dit heeft de rechtbank in Breda maandagochtend besloten. In de woning werd bij een politiedoorzoeking flakka, cocaïne en andere spullen gevonden. De burgemeester sloot de deuren voor drie maanden, maar zodra die voorbij zijn moet de vrouw binnen 24 uur weer vertrekken.

De problemen bij de woning aan de Temsestraat in Breda begonnen eind 2024. Bij de politie werden er meerdere overlastmeldingen gedaan en kwamen tips binnen over mogelijke drugshandel. Ook bij de woningcorporatie werd langzamerhand duidelijk dat omwonenden overlast ervaarden.

Gedurende 2025 probeerde Laurentius daarom meermaals rond de tafel te komen met de huurster. Zij beloofde dat de situatie zou verbeteren, maar niks was minder waar. De overlast hield aan en verbeteringen blijven uit.

Doorzoeking

De politie doet na een anonieme tip in oktober onderzoek in de woning. Ze vinden contant geld, weegschalen, harddrugs en pillen waarvan het verboden is om ze in je bezit te hebben vanwege de Opiumwet. De aanwezige hoeveelheid duidde volgens agenten ook op mogelijke handel.

Op basis van deze vondst besloot de burgemeester later om de woning voor drie maanden te sluiten. Die sluiting loopt naar verwachting tot begin april.