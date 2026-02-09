Huurster moet woning in Breda verlaten na drugsvondst, oordeelt rechter
Een huurster van woningcorporatie Laurentius moet haar woning in Breda verlaten. Dit heeft de rechtbank in Breda maandagochtend besloten. In de woning werd bij een politiedoorzoeking flakka, cocaïne en andere spullen gevonden. De burgemeester sloot de deuren voor drie maanden, maar zodra die voorbij zijn moet de vrouw binnen 24 uur weer vertrekken.
De problemen bij de woning aan de Temsestraat in Breda begonnen eind 2024. Bij de politie werden er meerdere overlastmeldingen gedaan en kwamen tips binnen over mogelijke drugshandel. Ook bij de woningcorporatie werd langzamerhand duidelijk dat omwonenden overlast ervaarden.
Gedurende 2025 probeerde Laurentius daarom meermaals rond de tafel te komen met de huurster. Zij beloofde dat de situatie zou verbeteren, maar niks was minder waar. De overlast hield aan en verbeteringen blijven uit.
Doorzoeking
De politie doet na een anonieme tip in oktober onderzoek in de woning. Ze vinden contant geld, weegschalen, harddrugs en pillen waarvan het verboden is om ze in je bezit te hebben vanwege de Opiumwet. De aanwezige hoeveelheid duidde volgens agenten ook op mogelijke handel.
Op basis van deze vondst besloot de burgemeester later om de woning voor drie maanden te sluiten. Die sluiting loopt naar verwachting tot begin april.
Maar nog voordat de sluiting werd opgelegd, verzocht woningcorporatie Laurentius de huurster al te vertrekken. Daarmee ging zij alleen niet akkoord.
Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant:
Met een kort geding probeerde Laurentius de vrouw alsnog uit de woning te krijgen. Tijdens de zitting was de huurster zelf niet aanwezig. Haar advocate had dit graag anders gezien en gaf bij aanvang aan dat zij de zaak niet met haar cliënt had kunnen voorbereiden.
“Ik had gehoopt dat ze er vandaag zou zijn, maar dat is niet gelukt. We hebben de afgelopen periode geprobeerd om een regeling te treffen met Laurentius, dat zag er goed uit, maar is niet gelukt.”
Snelle uitspraak
De kantonrechter had hierdoor niet lang nodig om tot een vonnis te komen. Zodra de woning weer wordt vrijgegeven, moet de vrouw binnen 24 uur vertrekken.
Zij moet dan al haar spullen, en die van voormalige medebewoners, meenemen en de sleutels inleveren. Ook moet zij 831 euro betalen aan de woningcorporatie voor de gemaakte proceskosten.
De rechter stelde als voorwaarde dat de vrouw uiterlijk 9 maart op de hoogte is gebracht over de uitspraak en deze tegen die tijd heeft ondertekend.