Sneeuw, zandstormen en sprinkhanen: Martijn wint Africa Eco Race

Twee weken zand, kou, hitte, modder, een sprinkhanenplaag en nauwelijks slaap. En toch stond hij op 7 februari op de hoogste trede van het podium: Martijn van den Broek uit Bladel heeft in zijn buggy voor de tweede keer de Africa Eco Race gewonnen. Niet alleen in zijn eigen T4-klasse, maar nu zelfs ook in het volledige SSV-klassement. "Je rijdt door gebieden waar je je afvraagt hoe mensen er überhaupt kunnen leven. Dat maakt veel meer indruk dan die beker."

Samen met navigator Mike Daas reed de coureur van Van Ham Racing bijna 7000 kilometer door Marokko, de Westelijke Sahara, Mauritanië en Senegal. De rally begon op 24 januari en eindigde aan het beroemde Lac Rose bij Dakar. De route volgt grotendeels de originele Dakar Rally van vroeger. Volgens Van den Broek zat de winst niet in pure snelheid. "Rally draait niet om elke dag de snelste zijn. Het gaat erom elke dag zo min mogelijk fouten te maken en uit de problemen te blijven. Op één navigatiefout na hebben we vrijwel een perfecte wedstrijd gereden."

"We moesten onze buggy afplakken met plastic om het droog te houden."

De Africa Eco Race was vooral een heel avontuur, dat ook heel heftig begon. De eerste dagen in Marokko stonden in het teken van noodweer. "We hebben bivakken gehad waar het bleef stortregenen", vertelt Martijn. "En onderweg moesten we alle gaten van de de buggy afplakken met plastic om het binnenin enigszins droog te houden. Daarna reden we de bergen in en lag er sneeuw. En een paar dagen later zaten we weer in veertig graden hitte in Mauritanië."

Alsof dat nog niet genoeg was, reed het team ook nog door een springhanenplaag. "Opeens wordt het zwart voor je auto", schetst Van den Broek de situatie. "Duizenden sprinkhanen. Ze vliegen tegen je helm, tegen de ruit, op de motorkap. Bij de finish heb je een buggy vol kadavers. Echt een kerkhof.”

Martijn van den Broek met de plaatselijke bevolking in de Africa Eco Race (privéfoto).

Maar vooral de mensen in Mauritanië maakten tijdens het hele avontuur indruk op de coureur uit Bladel. "Je komt dorpen tegen waar gezinnen wonen in hutjes van twee bij twee meter, van pallets en golfplaten. Er is niks. Geen winkels, geen wegen. Toch staan er mensen bij ons bivak die handel komen drijven. De een verkoopt wc‑papier en de ander sigaretten. Geef je ze wat eten of een shirtje, dan zijn ze zó dankbaar. Dat raakt je echt en word je nederig van."

Volgens Martijn van den Broek is de Africa Eco Race dan ook niet alleen een wedstrijd, maar ook echt een expeditie. Zoals de beroemde Dakar Rally, waar hij in 2024 aan meedeed, ooit was. Waar de Dakar Rally (inmiddels al zeven jaar in Saoedi-Arabië) inmiddels een groot mediacircus is met veel fabrieksteams, voelt de Africa Eco Race voor hem als het oorspronkelijke avontuur. "Hier rij je echt van land naar land en ontdek je onbekende gebieden. Je komt op plekken waar bijna nooit iemand komt. Meer zoals de Dakar Rally ooit bedoeld was."

"Bij de finish besefte ik pas wat we gedaan hadden."

Ook de samenwerking met zijn jonge navigator Mike Daas (29) uit Bergeijk was een avontuur, maar bleek een schot in de roos. Met een nieuwe auto en nieuwe navigator stonden ze na alle avonturen toch maar mooi bij het beroemde Lac Rose in Dakar op de hoogste trede van het podium. Een prolongatie ook van de winst van vorig jaar. "Binnen twee dagen wisten we precies wat we van elkaar nodig hadden", besluit Van den Broek. "Bij de finish kwam pas het besef wat we gedaan hadden. Je stopt, doet je helm af en denkt: we hebben het gehaald… en we hebben gewonnen. Ik vergeet dat nooit meer."

Martijn van den Broek (r) en Mike Daas winnen de Afria Eco Race (privéfoto).