Hossen in de zon of in de sneeuw? Dit wordt het weer met carnaval

Moeten we met carnaval verkleed als pinguïn of kunnen we buiten lallen in de zon? Weerman Floris Lafeber van Weerplaza weet het. "De temperatuur gaat vrijdag fors omlaag", vertelt hij maandag bij het radioprogramma KEIgoeiemorgen!.

We zijn het afgelopen weekend verwend met zachte temperaturen, maar dat blijft niet zo. Volgens Floris wordt het de komende avond en nacht koud. "Dan zou het plaatselijk tot een graadje vorst kunnen komen. Dinsdag neemt de bewolking toe. Het wordt een grijze middag met regen of motregen."

En ook woensdag en donderdag kunnen we de paraplu gereed houden, al is het dan niet meer zo koud. "Het wordt maar liefst 12 tot 13 graden woensdagmiddag. Dat is best wel bijzonder voor de tijd van het jaar."

In polonaise door de winterse buien heen

Dat klinkt allemaal hoopvol, maar wat gaat het weer vrijdag doen als carnaval losbreekt? "Dan gaat de temperatuur fors omlaag. De wind draait van het zuidwesten naar noordwesten en die voert koudere lucht aan. Dat gaan we zeker merken. Vrijdag overdag wordt het een graad of 6."

Ook voor de dagen daarna belooft het koud te worden volgens de weerman. "Zaterdag en zondag is het overdag nog maar een graad of vier. Daarbij kunnen ook enkele winterse buien vallen in de vorm van natte sneeuw of sneeuw, maar tussen de buien door schijnt ook zeker geregeld de zon."

Als dat zonnetje zich zo af en toe eens laat zien, dan is het volgens Floris 'gewoon aangenaam carnavalsweer', maar we moeten ons wel warm aankleden. Of zoals Ger Couvreur zou zingen: dan wil ik wel dat jij je muts op doet, die grote gele want die staat zo goed!