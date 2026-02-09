Iris (18) verkocht honderden carnavalsemblemen: ‘Was een schoolopdracht’

In Tilburg hebben ze de kruik en in Eindhoven de lamp, maar in Breda ontbrak het volgens de 18-jarige Iris van Oers aan een carnavalsicoon. Trots zijn ze er wel op de Grote Kerk, en zo ontstond het idee om juist daarvan een carnavalsembleem te maken. “Uiteindelijk zaten er zulke mooie details in dat ik besloot ze zo ook voor de andere twee steden te maken.”

Iris studeert aan De Rooi Pannen in Tilburg. Daar krijgen leerlingen van de opleiding signmaking, waarbij je leert hoe je reclame-uitingen grafisch ontwerpt, een opdracht: ze moeten een carnavalsembleem ontwerpen. “Ik had er gelijk zin in”, blikt Iris terug. “Het was een keer iets anders dan normaal. Ik begon met een moodboard en zo ontstond het idee.” Hoewel de 18-jarige leerling uit Sprundel komt, wist ze wel dat Tilburg bekendstaat om de iconische kruik en Eindhoven om de lamp. “Breda heeft eigenlijk niet zo’n iconisch symbool, maar ze zijn wel heel trots op de Grote Kerk.” Daarom besloot Iris het embleem daarop te baseren. “Eigenlijk wilde ik voor de andere steden gewoon een kruik en een lamp maken, maar er zaten zoveel mooie details in de kerk. Daarom wilde ik de emblemen voor Tilburg en Eindhoven ook in die stijl maken.”

“Normaal gesproken liggen ze in de onderwijswinkel en worden er een stuk of twintig verkocht.”

Als het idee er is, gaat Iris aan de slag met een ontwerpprogramma. Hoewel dat haar best aardig afgaat, schakelde ze ook de hulp van AI in. “Het silhouet van de kerken uit de losse pols overtrekken is best lastig. Daarom heb ik dat aan ChatGPT gevraagd. Dat mogen wij hier op school ook zeker als hulpmiddel gebruiken.” Uiteindelijk wordt het ontwerp van Iris uitgekozen als allerbeste. Een winnaar kiezen gebeurt ieder jaar, maar deze keer was het extra bijzonder. “Normaal gesproken ligt het beste embleem wel in de onderwijswinkel en worden er een stuk of twintig verkocht”, vertelt docent Willemijn Spierings. Dit jaar was dat anders, mede doordat oud-leerling van De Rooi Pannen Olivier Jaspers een handje meehielp. Hij is eigenaar van Ollie’s in Tilburg, een van de meest drukbezochte verkooppunten van carnavalsemblemen in de stad. “Hij vond het embleem bijzonder en vroeg of hij ze ook mocht verkopen”, legt Spierings uit. Iris vult aan. “Ik weet niet precies hoeveel er verkocht zijn, maar het zijn er sowieso honderden”, vertelt ze trots.

“Dat er dan mensen zijn die vragen waar ze het kunnen kopen, vind ik heel bijzonder.”

Ze kreeg ontzettend veel leuke reacties, vooral van vrienden en familie. Maar omdat de TikTok die Iris maakte over de emblemen inmiddels meer dan tienduizend keer is bekeken, meldden zich ook wildvreemden die zo’n embleem wel wilden hebben. “Dat er dan mensen zijn die vragen waar ze het kunnen kopen, vind ik heel bijzonder.” En of het embleem nu bij Iris zelf al op de kiel zit? “Nee, dat niet, want dat hebben wij niet in Sprundel. Ik ga als van alles, van hippie tot minion”, lacht ze.