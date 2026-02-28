Eefke Boelhouwers de politiek in: 'Beetje rock-'n-roll in de raad'

Velen kennen Eefke (45) Boelhouwers als radiopresentatrice van Omroep Brabant, ook al is ze vier jaar weg. Ze wil nu de gemeentepolitiek in en staat op de tweede plaats van de nieuwe partij Eindhoven Voor Elkaar (EVE). “Eindhoven zit in mijn hart en kan er ook nooit meer uit. De stad is op mijn rug getatoeëerd.”

De liefde voor Eindhoven is er niet altijd geweest. “Eerst vond ik deze stad lelijk”, biecht ze op. Inmiddels is dat wel anders en heeft ze op haar rug een tatoeage met de horizontale golven - vibes - van Eindhoven die energie moeten uitstralen. Ze komt uit Rucphen en sinds 2000 woont ze in Eindhoven. Eefke studeerde journalistiek in Tilburg en haar vriend - nu haar man - studeerde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ze konden een appartementje in Eindhoven krijgen. De eerste jaren moest ze nogal wennen. “Wat is dit? Saai en lelijk.”

Het logo met de horizontale golven, vibes, op de rug van Eefke Boelhouwers (foto: Rogier van Son).

De bedoeling was om na de studie weg te gaan, maar de liefde voor de stad ging groeien door Strijp-S. Daar sloten de fabrieken van Philips. “Hier kwamen van die creatieve broedplaatsen met rafelrandjes. Ik kreeg hier vrienden. Sommigen waren bezig met een film te maken en anderen met kleding ontwerpen.”

Ze bleef in Eindhoven en nu woont ze met haar man in het centrum. “Ik zie vanaf mijn balkon de Catharinakerk, de Witte Dame. Dat zijn natuurlijk vrij iconische gebouwen. Als ik in de stad rondloop, hoor ik allerlei talen. Dat vind ik ook wel weer gaaf.” Eefke wil veel gaan betekenen voor de creatievelingen in de stad. Ze werkte vanaf 2001 bij Omroep Brabant en kreeg daar haar eigen radioprogramma. Inmiddels is ze freelancer en noemt ze zichzelf een ‘creatieve regeltante’. Zo is ze programmamaker, manager voor artiesten en presenteert ze muziekfestivals.

De verkiezingsposter van Eefke Boelhouwers in Eindhoven.

Ook gaf ze les aan studenten journalistiek, juist op het moment dat het kabinet juni 2025 viel. “Dan zit je er zo met je neus bovenop en dan denk je toch van een aantal dingen wel van, dit kan toch beter.” Ervaring in de politiek heeft ze niet, maar ze werd gevraagd door Tjeerd Ritmeester, de nummer één op de lijst van EVE. Eefke zag het wel zitten. “Ik vind het geweldig om redelijk dicht bij het dashboard te zitten waar je nog aan wat knopjes kunt draaien. Misschien dat ik na vier jaar denk: ‘Poeh, ik heb genoeg vergaderd voor de rest van mijn leven.’ Ik weet het niet.”

“Ik ga voor strakke vergaderingen.”

“Als ik straks in de raad zou zitten, wil ik ervoor zorgen dat er plekken zijn voor creatieve mensen en makers. Er zijn nu wel plekken, maar die staan onder druk en die verdwijnen door allerlei nieuwbouwplannen. Natuurlijk moet er gebouwd worden, maar je moet ook wel ergens die rafelrandjes houden. Dan kunnen die creatieve makers in de stad blijven. Dat is wel iets waar ik mij hard voor wil maken.” Mocht Eefke in de raad komen, dan is ze een opvallende verschijning met haar tatoeages. “Het is in ieder geval even een ander gezicht, toch?”. Ze wil ook wel een ‘beetje Elvis’ in de raad brengen. Het lied ‘A little less conversation‘ is haar op het lijf geschreven: minder praten en meer doen. “Ik ga voor strakke vergaderingen.”