Pluimveehouder wordt drie keer in vijf jaar tijd door vogelgriep getroffen

Bij een pluimveehouder in Moergestel werden zaterdag 38.000 kalkoenen geruimd vanwege de vogelgriep. Drie weken geleden werden bij een vestiging van hetzelfde bedrijf in Oisterwijk 24.000 kalkoenen afgemaakt. En vijf jaar geleden in januari 2021 kostte de vogelgriep 18.000 kalkoenen het leven in de Moergestelse stal. Toeval? "Het kan iedereen overkomen." zegt een woordvoerder van het ministerie van Landbouw.

De oorzaak ligt meestal buiten de bedrijven zelf. "In de meeste gevallen brengen wilde vogels het virus over." Of dat in dit geval ook zo is kan Verhoef nog niet bevestigen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet bij elke constatering van de vogelgriep een uitgebreid tracerings- en contactonderzoek. Zijn er bijvoorbeeld vogels of eieren van de ene naar de andere locatie verplaatst? "Zelfs besmette veren kunnen het virus verspreiden."

"Het valt wel op dat dit bedrijf vaak getroffen wordt, maar onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak van deze uitbraak is." Frank Verhoef van het ministerie van Landbouw ziet niet gelijk een verband tussen de twee gevallen van vogelgriep bij twee locaties van dezelfde kalkoenhouder de afgelopen drie weken.

Uit een traceringsonderzoek in een andere zaak kwam een wel heel bijzondere 'dader' naar voren. "Bij een pluimveehouder in Friesland werd het vogelgriepvirus verspreid door een boerderijkat. Die had een wilde vogel gevangen en liep ermee van de ene naar de andere boerderij.”

Na een besmetting treden allerlei protocollen in werking om te voorkomen dat het virus zich verspreid. Zo mogen pluimveehouders op een afstand tot tien kilometer van een getroffen bedrijf twee weken lang geen eieren verkopen of vogels vervoeren. Voor commerciële fokkers geldt al sinds 16 oktober 2025 een ophokplicht. Kippen, kalkoenen en andere vogels mogen niet naar buiten om contact met wilde vogels te vermijden.

Een verband tussen de laatste twee besmettingen in Oisterwijk en Moergestel ziet Verhoef vooralsnog niet. "Omdat er zoveel weken tussen zitten, lijken er geen overtredingen geconstateerd, maar dat moet het onderzoek van de NVWA nog uitwijzen."

Ook de besmetting op het bedrijf in Moergestel in 2021 wijt hij aan botte pech. "Uiteindelijk kan het iedereen overkomen, ook al houd je aan alle regels."

De getroffen kalkoenhouder wil niet reageren op vragen van Omroep Brabant.