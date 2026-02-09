Bolle Jos op de trein: opvallend graffiti trekt aandacht van reizigers

NS-medewerkers en reizigers keken zondagochtend vreemd op toen een trein door Eindhoven Centraal reed met een volledig bekladde laatste wagon. De wagon was pikzwart gespoten met graffiti en toonde een 'Wanted'-poster van drugscrimineel Bolle Jos. In witte letters stond de naam 'Bolle' groot op de zijkant.

De graffiti zat over de hele zijkant van de wagon en was ongeveer twintig meter lang. De ondergrond was zwart gemaakt, met daarover in grote witte letters de naam. In de letter 'O' was een portret van Bolle Jos, de bijnaam van drugscrimieel Jos Leijdekkers, verwerkt. Toen de trein het station binnenreed, werd die van meerdere kanten gefilmd en gefotografeerd.

De intercity reed zondag gewoon nog, omdat NS reizigers niet wil benadelen. Het gebeurt vaker dat bekladde treinen niet meteen uit dienst worden gehaald. "We laten ze vaak doorrijden. Het kost veel geld en reizigers missen ook een trein", zegt de woordvoerder van NS. Alleen wanneer een trein zwaar beklad is of aanstootgevende afbeeldingen bevat, grijpt NS sneller in. In dit geval gebeurde dat ook: maandagochtend is de intercity alsnog direct naar de wasstraat gestuurd.

Vandalisme

"Qua graffiti was dit een uniek exemplaar, een aparte verschijning, maar het gebeurt veel vaker dat treinen onder graffiti zitten", vertelt de woordvoerder. De bekladdingen vinden vaak plaats op opstelterreinen, waar treinen staan wanneer ze niet in dienst zijn. NS zet onder meer drones en camerabewaking in, maar de daders weten volgens de woordvoerder steeds nieuwe manieren om toe te slaan. "Het is een soort kat-en-muisspel."

NS ziet wel een daling van het aantal graffiti-incidenten in 2024, maar het probleem is nog niet opgelost. Het schoonmaken van treinen kost de vervoerder miljoenen euro’s per jaar.

Inmiddels weer schoon

De trein is maandagochtend naar de wasstraat gestuurd en inmiddels weer helemaal schoon. NS is duidelijk in haar oordeel over de actie: "Dit is op geen enkele manier goed te praten. Je moet gewoon afblijven van de treinen."