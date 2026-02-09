17-jarige jongen uit Helmond in been gestoken bij ruzie om drugs in Mierlo

Een conflict om drugs was de aanleiding voor een steekpartij zondagavond in Mierlo. Een 17-jarige jongen uit Helmond raakte gewond aan zijn been. Dat maakt de politie maandag bekend.

De 17-jarige Helmonder verklaarde dat dat hij een afspraak had gemaakt voor de verkoop van joints. Tijdens die afspraak ging het mis.

De kopers zouden hebben geprobeerd er zonder te betalen met de drugs vandoor te gaan. Het slachtoffer wilde dat voorkomen en zette een korte achtervolging in. Toen hij één van de twee had ingehaald en met hem aan het ruziën was, werd hij door een tweede jongen in zijn been gestoken.

Daders gevlucht

De daders gingen er daarna vandoor in een blauwe auto. Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht en daar behandeld aan zijn verwondingen.

De politie heeft een buurtonderzoek gedaan en is op zoek naar camerabeelden. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.