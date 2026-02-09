Politie vindt wapens, drugs en kluis na tips buurtbewoners Eindhoven

Bij een politieactie maandag aan de Maurits Lijnslagerstraat in Eindhoven zijn meerdere vuurwapens, drugs en een kluis in beslag genomen. Ook zijn twee personen aangehouden. De actie volgde na tips van oplettende buurtbewoners.

Volgens bewoners waren er al langere tijd verdachte activiteiten rond een berging onder een van de flats in de straat. Zij vertrouwden het niet en namen contact op met de wijkagent. Die gaf aan dat de politie gebeld moest worden als er opnieuw verdachte personen of voertuigen bij de flat zouden worden gezien.

Dat gebeurde aan het eind van de middag. De politie kwam massaal ter plaatse en sloot de in- en uitgangen van de wijk af. Daarbij werden twee personen aangehouden. Zij hadden drugs bij zich.

Vuurwapens, drugs en kluis gevonden

Na de aanhoudingen doorzocht de politie de berging onder de flat waar de twee vandaan kwamen. Daar werden meerdere vuurwapens, een handelsvoorraad drugs en een kluis aangetroffen. Volgens buurtbewoners lagen er zakjes met wit poeder in de berging. Vermoedelijk werd de ruimte gebruikt als zogenoemde stashlocatie.

De politie heeft alle aangetroffen spullen in beslag genomen en doet verder onderzoek. Een woordvoerder bevestigt dat door inzet van de wijkagent twee personen zijn aangehouden en dat in de berging wapens en drugs zijn gevonden. Over verdere details kan de politie in verband met het lopende onderzoek nog niets zeggen.