Brabanders in het kabinet en fatale schietpartij Sam: dit gebeurde vandaag

Brabantse ministers in nieuw kabinet en dodelijke schietpartij Sam: dit zijn de verhalen die je maandag gelezen moet hebben.

Redactie Geschreven door

De nabestaanden van de in november doodgeschoten Sam van Buul (24) uit Oss stellen dat de twee verdachten vooral bezig waren met het wegwerken van bewijs in plaats van hulp te bieden. De rechtszaak is vandaag begonnen. Het OM vermoedt dat een 28-jarige man een vuurwapen uit Sams handen trok, waarna het fatale schot volgde. Hier lees je het hele verhaal.

Het nieuwe kabinet krijgt een sterke Brabantse vertegenwoordiging met zeven bewindslieden uit de provincie. Rob Jetten uit Uden wordt de eerste Brabantse premier sinds Dries van Agt. Andere Brabantse ministers zijn onder meer Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken) en luitenant-generaal Elanor Boekholt-OSullivan (Volkshuisvesting). Hier lees je er meer over.

Lees ook Meer Brabant in Den Haag: al zeven Brabantse bewindslieden in nieuw kabinet

Wie zich misdraagt in een Eindhovense horecagelegenheid, riskeert voortaan een collectieve horecaontzegging (CHO) voor alle aangesloten zaken. De maatregel kan oplopen tot twee jaar en geldt voor zowel cafés als restaurants. Eindhoven is de vijfde Brabantse stad die deze aanpak invoert. Check het hier.

Lees ook Misdraag je je in één kroeg? Dan kom je in deze stad nergens meer binnen