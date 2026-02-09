90-jarige vrouw beroofd: dader gebruikt haar rollator om kluis mee te nemen

Op woensdag 3 september, op klaarlichte dag, werd een 90-jarige vrouw in Breda beroofd van al haar sieraden. Ze kreeg een telefoontje van iemand die zich als politiemedewerker voordeed, moest vervolgens haar sieraden afdoen voor een nepagent aan de deur en was zelfs zo vriendelijk om haar rollator uit te lenen, zodat de dader haar kluis makkelijk mee kon nemen.

De 90-jarige vrouw kreeg kreeg een telefoontje van iemand die zich voordeed als politie. De hoogbejaarde vrouw werd bang gemaakt en kreeg te horen dat haar adres op een lijst stond voor een mogelijke inbraak. De zogenaamde politie zei dat er een collega naar haar toe zou komen om de sloten te controleren.

Ongeveer twintig minuten later klopte inderdaad een man van ongeveer 18 jaar aan bij het woningcomplex van de vrouw. Eenmaal boven vroeg hij of de vrouw sieraden, geld of andere waardevolle spullen in huis had. De vrouw droeg op dat moment sieraden, die ze moest afdoen en afgeven. De man vroeg ook naar een kluis, die de vrouw eveneens meegeeft.

Rollator

De vrouw leende haar rollator uit en zette haar kluis erop. Daarna liep de dader kalmpjes het gebouw uit. De rollator werd later teruggevonden, maar de sieraden van de vrouw zijn verdwenen.

De man wordt omschreven als rond de 18 jaar, met zwart haar, zwarte kleding en zwarte Asics-schoenen. Tot nu toe ontbreekt ieder spoor van hem. De politie roept mensen die iets weten op zich te melden.