Automobilist komt om bij ernstig ongeval in Hooge Zwaluwe

Op de Brandestraat bij Hooge Zwaluwe is maandagavond een 65-jarige man uit Oosterhout om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeluk. Het ongeluk gebeurde rond kwart over zes.

De man verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur, reed door een heg en belandde vervolgens in een sloot. De brandweer bevrijdde het slachtoffer uit de auto. Direct daarna werd gestart met reanimatie. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse.

Ondanks de inzet van de hulpdiensten overleed het slachtoffer ter plekke. De Brandestraat is afgezet voor sporenonderzoek. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.