Lichaam vermiste vrouw uit Eethen gevonden in Bergsche Maas

Vandaag om 20:25 • Aangepast vandaag om 20:56
Lichaam vermiste vrouw uit Eethen in Bergsche Maas gevonden ( Erik Haverhals / Persbureau Heitink)
Lichaam vermiste vrouw uit Eethen in Bergsche Maas gevonden ( Erik Haverhals / Persbureau Heitink)

Het lichaam van de 61-jarige vermiste vrouw uit Eethen is maandagmiddag gevonden in de Bergsche Maas bij Drongelen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De vrouw was sinds donderdag vermist. Woensdagavond werd ze voor het laatst in haar huis gezien door haar zoon. Er werd al gedacht dat ze richting Drongelen was gelopen.

De hulpdiensten vonden haar lichaam na een zoektocht in de rivier.

Uit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een misdrijf, zo laat de politie weten. Meer details worden niet bekendgemaakt.

