Mogelijk brandstichting in woonzorginstelling, bewoners geëvacueerd

De politie doet onderzoek naar brandstichting woonzorginstelling De Belvertshoeve in Oisterwijk. Daar is maandagavond brand uitgebroken. De brand was in een woonkamer op de eerste verdieping. Alle bewoners zijn veilig naar buiten gebracht en worden opgevangen.

De brandweer rukte rond negen uur in de avond uit naar De Belvertshoeve aan de Scheibaan in Oisterwijk.

Daar was brand uitgebroken op de eerste verdieping in een woonkamer, meldt de brandweer. Na het ontdekken van de brand is direct begonnen met het ontruimen van het gebouw. Er waren rond de tien jongeren en hun begeleiders in het gebouw.

Rond kwart voor tien meldde de brandweer dat de brand onder controle is. Er is veel brandschade in de 'woonkamer'. In de rest van het gebouw is veel rookschade. Het pand is daarom onbewoonbaar.

Waar de jongeren en hun begeleiders nu worden opgevangen is niet duidelijk.

De Belvertshoeve is een kleinschalig beschermd wonen-, leren- en werkenconcept voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek, zo valt te lezen op de website van de instelling.