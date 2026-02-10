Duizenden molshopen geteld in twee dagen tijd: 'Je moet er blij mee zijn'

Heb je je ooit wel eens afgevraagd hoeveel molshopen er zijn? Door fanatiek telwerk hebben we sinds afgelopen weekend (een beetje) antwoord op die vraag. Tijdens de Nationale Mollentelling gingen 96 Brabanders op pad om in totaal 4.034 molshopen te tellen. "Mensen mogen zeker blij zijn als ze een mol in hun tuin hebben", zegt Elze Polman van de Zoogdierenvereniging.

Deze cijfers zeggen weinig over hoeveel mollen er in Noord-Brabant zijn, maar wel waar de mol voorkomt. Als je er eentje in je eigen tuin hebt dan heb je geluk, zegt Polman: "Mollen zorgen door het graven van een gangenstelsel voor een goede beluchting van de bodem en regenwater. Hierdoor kan het water beter wegzakken in de grond." Ook eten mollen allerlei insecten en andere diertjes die de planten in je tuin aantasten.

Onze provincie eindigde bij deze telling op de tweede plaats. In Gelderland werden er meer molshopen geteld. In heel Nederland werden er 28.442 gespot, dat zijn er ruim 8.000 meer dan vorig jaar.

Dat de telling in februari begint, is niet toevallig. Volgens de Tuintelling start in deze maand het paarseizoen van de mol. Dit duurt tot en met april. Wanneer een mannetje op zoek gaat naar een vrouwtje, legt hij grote afstanden af. Dat doet hij dicht onder het oppervlak, waardoor de activiteit van mollen goed zichtbaar is.

De volgende telling is de Landelijke kikkerdriltelling. Deze is vanaf 28 februari en wordt georganiseerd door RAVON, een natuurbeschermingsorganisatie. Je telt hoeveel eiklompen van bruine kikkers er in je tuinvijver liggen.

Via de Tuintelling kun je doorgeven hoeveel je er hebt gevonden. De telling loopt tot en met 4 april. De precieze start hangt af van wanneer de eerste eiklompen worden gemeld.

Sommige mensen maken er een heuse sport van om mee te doen aan een natuurtelling. Een paar jaar geleden spraken we met Liesbeth en haar partner Dick uit Sprang-Capelle tijdens de vogeltelling: