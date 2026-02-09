Asielopvang Uden leidt tot intimidatie: tegenstanders thuis bij wethouders

Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen periode thuis bezoek gehad van tegenstanders van de asielopvang aan de Boekelsedijk in Uden. Dat zei locoburgemeester Gijs van Heeswijk maandag tijdens de laatste raadsvergadering over de opvang. "De burgemeester was kop van jut."

Tijdens die raadsvergadering gaf de gemeenteraad na een lange discussie groen licht af voor een asielopvang van tien jaar voor driehonderd asielzoekers aan de Boekselsedijk. Hiermee geeft de raad de gemeente steun voor de opzet van de opvang vanaf 1 oktober. Kop van jut

Locoburgemeester Gijs van Heeswijk zei dat het hele proces met protesten en veel discussies niet mals was geweest. “Voor ons niet”, doelt hij op de wethouders, “maar zeker niet voor de burgemeester. Hij is kop van jut geworden. Wij begrijpen dondersgoed de impact voor omwonenden. Wij snappen de zorgen. Maar als we kijken wat het met ons doet. Online haat en als dieptepunt tegenstanders aan de deur van het college. Dat doet wat met ons.” Hij vervolgde: "Deze burgemeester heeft gehandeld met eer en geweten. We staan achter deze burgemeester en we hopen dat raad ook voor deze burgemeester gaat staan." Behalve het college ging het hele proces rond de opvang ook raadsleden niet in de koude kleren zitten. Bas Keijzer (KOMPAS Maashorst) sprak zich uit. Hij zei zich geïntimideerd te voelen. “Het met elkaar oneens zijn, dat mag. Maar het moet wel respectvol zijn. Ik heb me niet prettig gevoeld de afgelopen dagen. Als je met naam en toenaam rond gaat op de socials, is dat niet fijn. Ik heb dit als intimiderend ervaren.”