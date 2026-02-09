Asielopvang Uden leidt tot intimidatie: tegenstanders thuis bij wethouders
Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen periode thuis bezoek gehad van tegenstanders van de asielopvang aan de Boekelsedijk in Uden. Dat zei locoburgemeester Gijs van Heeswijk maandag tijdens de laatste raadsvergadering over de opvang. "De burgemeester was kop van jut."
Tijdens die raadsvergadering gaf de gemeenteraad na een lange discussie groen licht af voor een asielopvang van tien jaar voor driehonderd asielzoekers aan de Boekselsedijk. Hiermee geeft de raad de gemeente steun voor de opzet van de opvang vanaf 1 oktober.
Kop van jut
Locoburgemeester Gijs van Heeswijk zei dat het hele proces met protesten en veel discussies niet mals was geweest. “Voor ons niet”, doelt hij op de wethouders, “maar zeker niet voor de burgemeester. Hij is kop van jut geworden. Wij begrijpen dondersgoed de impact voor omwonenden. Wij snappen de zorgen. Maar als we kijken wat het met ons doet. Online haat en als dieptepunt tegenstanders aan de deur van het college. Dat doet wat met ons.”
Hij vervolgde: "Deze burgemeester heeft gehandeld met eer en geweten. We staan achter deze burgemeester en we hopen dat raad ook voor deze burgemeester gaat staan."
Behalve het college ging het hele proces rond de opvang ook raadsleden niet in de koude kleren zitten. Bas Keijzer (KOMPAS Maashorst) sprak zich uit. Hij zei zich geïntimideerd te voelen. “Het met elkaar oneens zijn, dat mag. Maar het moet wel respectvol zijn. Ik heb me niet prettig gevoeld de afgelopen dagen. Als je met naam en toenaam rond gaat op de socials, is dat niet fijn. Ik heb dit als intimiderend ervaren.”
Doxing
De woorden van Keijzer leidden tot interrupties van Janco Bethlehem (Forum voor Democratie) en Ruud Geerders (Gewoon Uden). Laatstgenoemde vroeg waar Keijzer precies op doelde. Vervolgens sprak Keijzer van een foto met naam en toenaam en de bijbehorende tekst dat hij een asielopvang mogelijk maakt. Hij noemde dit doxing.
Bethlehem wuifde dit weg als verantwoordelijkheid nemen voor een besluit.
Bethlehem liet nog een keer uitgebreid zijn ongenoegen blijken over de opvang. Hij sprak van een ‘coalitie-dictatuur’ en een coalitie die ‘besluiten neemt die niet in het belang zijn van de inwoners.’ Hij kon op applaus rekenen vanaf de publieke tribune.
Juridische stappen
Geerders (Gewoon Uden) sprak niet voor het eerst zijn frustratie uit over het ontbreken van de andere onderzochte locaties. Hij zei daarom juridische stappen te gaan ondernemen om deze locaties alsnog te achterhalen.
Ook herhaalde Geerders de discussie waarom er in Maashorst geen kleinschalige opvang kan komen zoals dat in buurgemeente Meierijstad wel lukt. Volgens Geneveef Lukassen (GroenLinks) en Emiel Jozephs (Jong Maashorst) is dat klip en klaar: omdat de gemeente voor grote kosten komt te staan als het afwijkt van regels van het Centraal Orgaan voor opvang Asielzoekers (COA) en omdat dit de realisatie vóór 1 oktober in gevaar brengt door een lange traject met vergunningen.
Verkiezingsprogramma
Later in de vergadering reageerde Jozephs, fractievoorzitter van de grootste partij in de gemeenteraads, enigszins verbaasd over de hele discussie over de opvang. “Wij hebben in ons verkiezingsprogramma aangegeven dat er met ons over de komst van asielzoekers valt te praten.” Geerders foeterde: "Maar ik zie in jullie verkiezingsprogramma niet dat het gaat om driehonderd asielzoekers in het sportpark."
De VVD kondigde vooraf aan om de raadsvergadering uit protest vanuit het publiek bij te wonen. Uiteindelijk namen Maarten Prinssen en Ton de Vroomen toch plaats in hun raadszetel. "De vraag is niet of we opvang willen, maar hoe en waar. Juist daar wringt het. We komen tot de conclusie: de Boekelsedijk is ruimtelijk ongeschikt", zei Prinssen.
De meerderheid van de gemeenteraad was het daar na twee uur vergadering niet mee eens. Met 21 stemmen werd het voorstel voor het geven voor groen licht.