Auto crasht op bouwcontainer in Teteringen: 'Reed met enorme snelheid'

Vandaag om 05:31 • Aangepast vandaag om 08:05
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Een auto is maandagavond gecrasht op de Oosterhoutseweg in Teteringen. Het ging kort voor middernacht mis. De twee inzittenden raakten gewond. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De auto raakte een lantaarnpaal naast de weg en botste daarna frontaal op een bouwcontainer met puin. Door de klap schoot het motorblok uit de auto. 

De twee gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet. Volgens een getuige reed de automobilist met enorme snelheid op het moment dat het ongeluk gebeurde.

De politie doet onderzoek.

