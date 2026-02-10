Navigatie overslaan

Auto brandt uit na crash op A58 bij Tilburg, bestuurder naar ziekenhuis

Vandaag om 05:37 • Aangepast vandaag om 08:06
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

Een auto is maandagavond uitgebrand na een crash op de A58 bij Tilburg. De auto botste tegen de vangrail en kwam tegen een verkeerspaal naast de weg tot stilstand. Auto-onderdelen lagen verspreid over de weg.

De automobilist kwam vanuit de Blaakweg en nam de bocht van de A58 richting Hilvarenbeek toen het mis ging. In de bocht belandde de auto in de berm. 

De auto vatte vrijwel meteen na de crash vlam. De bestuurder kon zelf uit de auto komen. Hij is naar een ziekenhuis gebracht.

Rijkswaterstaat sloot de afrit af, zodat de bergingswerkzaamheden veilig konden plaatsvinden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

