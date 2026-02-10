Dit voetbalteam verliest álles, maar viert elke wedstrijd als kampioenen

Voetballers gezocht voor het vriendenteam van Avanti '31 7 in Schijndel. Dat verliest nu elk weekend, regelmatig met enorme cijfers: 22-1, 28-1 en kort geleden zelfs 35-1. Inmiddels heeft het vriendenteam een doelsaldo van -169. Speler Stan Copier doet daarom een noodoproep: wie wil het team komen versterken?

"We zijn een vriendenteam tot de max", vertelt Stan dinsdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant. "We voetballen een bietje voor de gezelligheid. Dit idee is ontstaan met twee anderen, op een terras in Schijndel. We hadden meteen zoiets van: dit gaan we doen!" Lachend: "En deze uitslagen zijn de uitkomst daarvan!" Verrassend is dat niet volgens hem. "Meer dan de helft van onze spelers heeft nog nooit gevoetbald, onder wie ik. Maar ik doe met liefde en plezier mee. Vind ik wel leuk, een beetje spelen met de mannen en daarna lekker de derde helft in de kantine."

Dat ze tekort kwamen in de competitie merkten ze al vrij snel. "We komen ook aan met meestal nét genoeg man, dat is ook altijd een probleem bij ons. Maar we staan er altijd wel en we beginnen altijd ook zo van: we hebben er zin in! Kom op! Maar dan vallen de eerste vijf tegengoals, en dan denken we: yo....."

"Er zal met ons geen kampioenschap in zitten, maar we vieren wel elke wedstrijd alsof het een kampioenschap is!"

Maar vrijwel iedere wedstrijd komt het vriendenteam wel tot scoren. "Ja, klopt, dankzij onze aanvoerder", vertelt Stan trots. "Hij staat meestal voorin en hij is onze topscorer. Hij is ook degene die ons team is begonnen." Avanti '31 7 zou de tegenstanders graag wat meer weerstand bieden. Daarom vraagt Stan iedereen die wil meedoen zich in te schrijven. "Je moet wel 18+ zijn, want we zijn een seniorenteam. Maar iedereen mag bij ons lekker voetballen. Er staat een kannetje bier tegenover!" De voetballers blijven bescheiden. "Er zal met ons geen kampioenschap in zitten, maar we vieren wel elke wedstrijd alsof het een kampioenschap is! Na afloop zetten we in de kleedkamer altijd het nummer 'Leve de lol' heel hard op, dan komen de kannen bier de kleedkamer in en dan begint het feest."