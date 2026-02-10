Zwartgeklede jongens zitten met fatbikes in bosjes, ook vuurwapens gevonden

Twee jongens van 15 en 16 jaar zijn opgepakt in Eindhoven, omdat ze in zwarte kleren in de bosjes zaten. Op de plek waar de jongens zaten, werden later twee vuurwapens gevonden door agenten.

De jongens werden maandagavond rond negen uur door agenten gespot bij een fietspad naast de Tilburgseweg. Het fietspad verbindt de Elburglaan met de Oirschotsedijk.

"Gisterenavond reden we op een locatie waarvan we weten dat er regelmatig vernielingen en inbraken worden gepleegd door jeugdigen. Dat surveilleren op dit soort locaties doen we vaker. In de bosje vielen twee verstopte fatbikes op", meldt een agent op sociale media.

Verderop werden er twee mensen gespot in de bosjes. De politie sommeerde de twee om tevoorschijn te komen. Het bleek te gaan om jongens van vijftien en zestien jaar.

Na wat onderzoek werden op de plek ook nog twee vuurwapens gevonden. "Beide verdachten zijn aangehouden, huiszoekingen gedaan, het onderzoek loopt. Kortom, play stupid games, win stupid prices", besluit de politie