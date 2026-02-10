Weer inbraak bij brandweerkazerne, gereedschap gestolen uit brandweerwagen

Inbrekers hebben maandagnacht toegeslagen bij de brandweerkazerne in Geffen. Ze kwamen binnen via een ingeslagen ruit. Ze hebben duur gereedschap uit de brandweerwagen buitgemaakt.

De inbraak werd rond drie uur ’s nachts gepleegd. Beveiliging en politie waren er snel, maar toen waren de dieven al gevlogen. Inbraken bij brandweerkazernes komen de laatste tijd steeds vaker voor . Ze hebben het vooral gemunt op dure en cruciale reddingsapparatuur.

‘Enorm schrikken’

Volgens de brandweer is de inbraak 'enorm schrikken'. "Niet alleen omdat het om duur materiaal gaat, maar vooral omdat we altijd klaar willen staan om iedereen te helpen wanneer dat nodig is”, meldt de brandweer. “Vandaag doen we er alles aan om het voertuig zo snel mogelijk weer compleet en inzetbaar te krijgen.”

De verontwaardiging over het stelen van cruciale reddingsapparatuur is groot, zei postcommandant Roy Verdaesdonck van de brandweer na een inbraak in Zundert: