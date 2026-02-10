Navigatie overslaan
VIDEO

Bestuurder raakt punt van vangrail, auto kantelt in de berm op de A58

Vandaag om 11:04 • Aangepast vandaag om 13:00

Een auto is dinsdagochtend op zijn kant terechtgekomen bij een afrit op de A58 bij Moergestel. De automobilist raakte het puntstuk van de vangrail en schoot vervolgens door in de berm. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen. De bestuurder is door het ambulancepersoneel behandeld aan zijn verwondingen.

De afrit bij Moergestel was tijdelijk afgesloten voor verkeer. 

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
