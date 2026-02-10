Navigatie overslaan
VIDEO

Bekende (18) van woonzorginstelling opgepakt voor brandstichting

Vandaag om 11:16 • Aangepast vandaag om 11:30
Brandstichting in woonzorginstelling Oisterwijk (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink)
Brandstichting in woonzorginstelling Oisterwijk (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink)

De politie heeft een verdachte (18) opgepakt voor de brand in woonzorginstelling De Belvertshoeve aan de Scheibaan in Oisterwijk. Het gaat om een 'bekende van de instelling'. Meer informatie deelt de politie vooralsnog niet. 

Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

De brand woedde maandagavond in een van de kamers op de eerste verdieping. Niemand raakte gewond. De politie dacht meteen al aan brandstichting.

De brand was snel onder controle. In het pand wonen en werken mensen samen. Bewoners en begeleiders zijn even elders opgevangen en konden daarna weer terug.

Schade valt mee
Rond kwart voor tien meldde de brandweer dat de brand onder controle is. Er is veel brandschade in de 'woonkamer'. In de rest van het gebouw is vooral rookschade, maar die schade valt mee. 

De Belvertshoeve is een kleinschalig beschermd wonen-, leren- en werkenconcept voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek, zo valt te lezen op de website van de instelling.

Bekijk hieronder beelden van de brand:

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.