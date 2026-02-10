Verdachte (18) opgepakt voor brand in woonzorginstelling

De politie heeft een verdachte (18) opgepakt voor de brand in woonzorginstelling De Belvertshoeve aan de Scheibaan in Oisterwijk. Het gaat om een 'bekende van de instelling'. Meer informatie deelt de politie vooralsnog niet.

De brand woedde maandagavond in een van de kamers op de eerste verdieping . Niemand raakte gewond. De politie dacht meteen al aan brandstichting.

De brand was snel onder controle. In het pand wonen en werken mensen samen. Bewoners en begeleiders zijn even elders opgevangen en konden daarna weer terug.

Schade valt mee

Rond kwart voor tien meldde de brandweer dat de brand onder controle is. Er is veel brandschade in de 'woonkamer'. In de rest van het gebouw is vooral rookschade, maar die schade valt mee.

De Belvertshoeve is een kleinschalig beschermd wonen-, leren- en werkenconcept voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek, zo valt te lezen op de website van de instelling.

