Auto botst tegen boom op het midden van rotonde in Terheijden

Vandaag om 15:05 • Aangepast vandaag om 15:17
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Een auto is dinsdagmiddag in Terheijden tegen een boom gereden die in het midden van een rotonde staat. Dat gebeurde op de rotonde op de Hoofdstraat.

Redactie

Er zijn geen andere voertuigen bij de botsing betrokken. Meerdere hulpdiensten kwamen op de melding af.

Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van de botsing.

