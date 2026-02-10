Advertentie
Auto botst tegen boom op het midden van rotonde in Terheijden
Vandaag om 15:05 • Aangepast vandaag om 15:17
Een auto is dinsdagmiddag in Terheijden tegen een boom gereden die in het midden van een rotonde staat. Dat gebeurde op de rotonde op de Hoofdstraat.
Er zijn geen andere voertuigen bij de botsing betrokken. Meerdere hulpdiensten kwamen op de melding af.
Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van de botsing.
