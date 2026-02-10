Opgepakte wijkagent Erwin verdacht van verkopen informatie aan criminelen

De 61-jarige wijkagent uit Tilburg, die begin januari werd opgepakt, wordt verdacht van het tegen betaling leveren van vertrouwelijke informatie aan criminele samenwerkingsverbanden. Dit maakte het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag bekend.

Vertrouwelijke informatie doorgespeeld

Dinsdag maakte het OM bekend waarom de twee werden opgepakt. De wijkagent wordt ervan verdacht dat hij gedurende een lange periode, tegen betaling, vertrouwelijke informatie uit de politiesystemen heeft gehaald en deze heeft doorgesluisd aan verschillende criminele samenwerkingsverbanden.

De 23-jarige vrouw wordt als medepleger verdacht van dezelfde strafbare feiten. Beide verdachten worden nog zeker negentig dagen vastgehouden. Het onderzoek van de Rijksrecherche gaat ondertussen door.

Vloggende wijkagent

De wijkagent is bij veel Tilburgers bekend als de 'vlogger'. Op het Instagramaccount van wijkagenten Tilburg Centrum Noord West gaf hij zijn volgers dagelijks een inkijkje bij zijn politiewerk. Zo was er regelmatig te zien wat voor dienst hij draaide en bij welke incidenten hij ter plaatse was om hulp te verlenen.