Ricardo veroorzaakte ongeluk en liet gewonden achter: 15 maanden geëist

Ricardo A. uit Den Bosch veroorzaakte in de zomer van 2024 een ongeluk op de A59, waarbij drie inzittenden zwaargewond raakten. Volgens justitie reed hij roekeloos en liet hij het drietal aan hun lot over toen hij er vandoor ging. Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag dat A. vijftien maanden de cel in gaat en een rijverbod krijgt voor drie jaar.

Het was dinsdag geen lange zit. Omdat Ricardo A. niet was komen opdagen en ook een advocaat in de rechtbank ontbrak kon de officier van justitie na binnenkomst meteen verdergaan met haar slotbetoog. Roekeloos gereden

Daarin liet de officier geen gras groeien over wat er op 23 juli 2024 zou zijn gebeurd. Ricardo A. heeft volgens justitie op die zomerdag roekeloos gereden in zijn auto en een ongeluk veroorzaakt op de Hambakenweg bij de afrit Hedel/Maaspoort. De drie mensen die bij hem in de auto zaten raakten zwaargewond. Een van de slachtoffers had interne bloedingen en liep meerdere gebroken ruggenwervels en ribben op. Ook had een van de slachtoffers een gebroken bovenbeen, hersenschudding en forse hoofdwond. "De impact voor de betrokken is enorm groot", luidde de officier.

Waar Ricardo samen met de inzittenden naartoe onderweg was, werd in de rechtbank niet duidelijk. Ook bleef onduidelijk wat voor relatie hij met hen had. Geen testen kunnen afnemen

Nog voordat de 35-jarige Bosschenaar door de politie kon worden getest op alcohol en drugs gebruik, verliet hij de plaats van het ongeluk en liet hij de gewonden over aan hun lot. Ricardo heeft zichzelf daarna ook nooit meer bij de politie gemeld. "Hij wist dat hij een ongeluk had veroorzaakt en er mensen gewond waren, toch besloot hij er vandoor te gaan. Ook nadat de politie hem gevraagd had om te blijven. Dit maakt de impact voor alle betrokkenen alleen nog maar groter." Meerdere keren betrapt onder invloed

Justitie twijfelt er niet aan dat Ricardo schuldig is. Voorafgaand aan het ongeluk reed hij te hard, ging hij slingerend over de weg en hij negeerde een rood stoplicht. Uit zijn strafblad bleek dinsdag bovendien dat A. al meerdere keren betrapt is voor het rijden onder invloed 'terwijl de pakkans daar toch redelijk laag voor is', stelde de officier. Volgens justitie lijkt het er op dat Ricardo ook tijdens het ongeluk onder invloed was. Omdat hij tijdens de zitting niet aanwezig was om zichzelf toe te lichten of spijt te tonen eiste het OM een fikse gevangenisstraf. Justitie wil ook dat A. een rijontzegging krijgt voor een periode van drie jaar. De uitspraak in deze zaak is op 24 februari.

Bekijk hier de beelden van de ravage na het ongeluk: