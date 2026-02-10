Ruzie om logo tussen gemeente en nieuwe politieke partij: 'Politiek spel'
De gemeente Maashorst start een juridische procedure tegen de Vereniging Lokaal Maashorst vanwege het gebruik van de zogenoemde ‘Pulse’, dat onderdeel is van het gemeentelogo. De nieuwe lokale partij zegt compleet verrast te zijn door de stap en spreekt van een politiek spel, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Wij willen de bestuurscultuur veranderen en dit laat zien dat het nodig is", vertelt lijsttrekker Christa van de Langenberg.
"Wij waren compleet verrast", vertelt Christa van de Langenberg toen ze hoorde over de aanklacht tegen de politieke partij. Vrijdag maakte de gemeente dit bekend. Volgens de lijsttrekker hebben zij altijd open kaart gespeeld. "Alles is destijds afgestemd met de gemeente.”
Het logo van de gemeente Maashorst is opgebouwd uit een woordmerk, ‘Maashorst’, en een beeldmerk, ook wel de 'Pulse' genoemd. De ‘Pulse’, een gestileerde M, werd in 2021 ontwikkeld als onderdeel van de nieuwe huisstijl van de gemeente Maashorst. Inwoners, verenigingen en initiatieven in relatie tot de gemeente werden aangemoedigd het beeldmerk te gebruiken.
'De Pulse is van en voor iedereen', bleek uit een brief van de gemeente destijds. "Wij wilden als politieke partij laten zien dat wij ons inzetten voor de gemeente. Die 'Pulse' wilden wij dus wel. De gemeente had gezegd, de kleur heidepaars is van ons. Alle andere kleuren mag je doen. Dus wij hebben een gele en gouden kleur."
BeNeLux Merkenbureau
De vereniging heeft dat destijds ook laten weten aan de gemeente. "We hebben direct de gemeente gemaild dat wij de 'Pulse' in gebruik hebben genomen. Om onze politieke toepassing te beschermen hebben het laten vastleggen bij het BeNeLux Merkenbureau. We hebben compleet open kaart gespeeld."
Ruim een jaar later wil de gemeente Maashorst het merk registreren. In een persbericht laat de gemeente weten dat de Lokaal Maashorst daartegen bezwaar heeft gemaakt, waar de gemeente niet blij mee is. Volgens hen zijn zij rechthebbende als bedenker van de 'Pulse'.
De bedoeling was, volgens Maashorst, enkel het gebruik van het logo door andere partijen toe te staan, maar niet de bevoegdheid tot het registreren door de 'Pulse'. "We wilden bij wijze van spreken de deuren van ons gemeentehuis openen om iedereen welkom te heten. We hadden er alleen niet op gerekend dat iemand ons de sleutel zou afnemen en ons zou buitensluiten", zegt burgemeester Hans van der Pas.
"Wij willen dat merkrecht best geven, hebben we toen gezegd, maar niet op die voorwaarde."
Volgens Lokaal Maashorst veranderde de houding van de gemeente toen de partij zich vorig jaar officieel presenteerde. Het beleid werd aangepast en de gemeente gaf aan dat het beeldmerk niet langer vrij mocht worden gebruikt. "Dat gebeurde terwijl wij al zichtbaar waren, met banners en promotiemateriaal. Mensen kennen ons zo."
"We zeiden dat je niet zomaar die toestemming kunt terugtrekken", vult Van de Langenberg aan. "We wilden best erover praten met ze. De gemeente heeft toen aangegeven dat ze het allesomvattende recht willen en dat wij het mogen gebruiken."
Vervolgens kreeg de politieke partij een contract aangeboden, geeft de lijsttrekker aan. "Daarin stond dat ze het gebruik van ons logo op ieder moment konden intrekken als er in hun ogen verwarring zou ontstaan", vertelt de lijsttrekker. "Wij willen dat merkrecht best geven, hebben we toen gezegd, maar niet op die voorwaarde."
'Politiek spel'
Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht vroeg Lokaal Maashorst om het gesprek uit te stellen. Inmiddels heeft de gemeente aangegeven dat zij starten met een juridische doorhalingsprocedure. "En nu ben ik dus compleet overvallen dat de gemeente heeft besloten naar de rechter te stappen."
"Wij worden in een hoek gedreven waar wij niet in willen zitten en als je bedenkt wie daar belang bij hebben, dan kan ik niet anders dan dat een politiek spel noemen", vult ze aan. "Dat hier nu net voor de verkiezingen voor wordt gekozen, daar kun je met je gezonde verstand niet bij. Wij willen de bestuurscultuur veranderen en dit laat zien dat het nodig is."