Ruzie om logo tussen gemeente en nieuwe politieke partij: 'Politiek spel'

De gemeente Maashorst start een juridische procedure tegen de Vereniging Lokaal Maashorst vanwege het gebruik van de zogenoemde ‘Pulse’, dat onderdeel is van het gemeentelogo. De nieuwe lokale partij zegt compleet verrast te zijn door de stap en spreekt van een politiek spel, zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Wij willen de bestuurscultuur veranderen en dit laat zien dat het nodig is", vertelt lijsttrekker Christa van de Langenberg.

"Wij waren compleet verrast", vertelt Christa van de Langenberg toen ze hoorde over de aanklacht tegen de politieke partij. Vrijdag maakte de gemeente dit bekend. Volgens de lijsttrekker hebben zij altijd open kaart gespeeld. "Alles is destijds afgestemd met de gemeente.” Het logo van de gemeente Maashorst is opgebouwd uit een woordmerk, ‘Maashorst’, en een beeldmerk, ook wel de 'Pulse' genoemd. De ‘Pulse’, een gestileerde M, werd in 2021 ontwikkeld als onderdeel van de nieuwe huisstijl van de gemeente Maashorst. Inwoners, verenigingen en initiatieven in relatie tot de gemeente werden aangemoedigd het beeldmerk te gebruiken.

Het logo van de gemeente Maashorst (foto: Tom Berkers).

'De Pulse is van en voor iedereen', bleek uit een brief van de gemeente destijds. "Wij wilden als politieke partij laten zien dat wij ons inzetten voor de gemeente. Die 'Pulse' wilden wij dus wel. De gemeente had gezegd, de kleur heidepaars is van ons. Alle andere kleuren mag je doen. Dus wij hebben een gele en gouden kleur." BeNeLux Merkenbureau

De vereniging heeft dat destijds ook laten weten aan de gemeente. "We hebben direct de gemeente gemaild dat wij de 'Pulse' in gebruik hebben genomen. Om onze politieke toepassing te beschermen hebben het laten vastleggen bij het BeNeLux Merkenbureau. We hebben compleet open kaart gespeeld."

Ruim een jaar later wil de gemeente Maashorst het merk registreren. In een persbericht laat de gemeente weten dat de Lokaal Maashorst daartegen bezwaar heeft gemaakt, waar de gemeente niet blij mee is. Volgens hen zijn zij rechthebbende als bedenker van de 'Pulse'. De bedoeling was, volgens Maashorst, enkel het gebruik van het logo door andere partijen toe te staan, maar niet de bevoegdheid tot het registreren door de 'Pulse'. "We wilden bij wijze van spreken de deuren van ons gemeentehuis openen om iedereen welkom te heten. We hadden er alleen niet op gerekend dat iemand ons de sleutel zou afnemen en ons zou buitensluiten", zegt burgemeester Hans van der Pas.

"Wij willen dat merkrecht best geven, hebben we toen gezegd, maar niet op die voorwaarde."