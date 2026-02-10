Jeugdspeler NLC'03 tegen het hoofd geschopt door toeschouwer
Een jeugdspeler van NLC'03 in Lith is op zaterdag 31 januari tijdens een thuiswedstrijd mishandeld door een toeschouwer. Volgens NLC'03 gaat het om de vader van een speler van tegenpartij DVG uit Liempde. Het slachtoffer liep een hersenschudding op en meerdere kneuzingen.
De wedstrijd die zaterdag ging tussen NLC'03 JO19-1 en DVG Liempde JO19-2. Volgens voorzitter Huub Baijens van NLC'03 kregen een paar spelers het met elkaar aan de stok. “De ouder is toen het veld opgerend en heeft onze speler die op de grond lag tegen het hoofd en de heup geschopt”, zegt Baijens.
De voorzitter benadrukt dat dankzij het snelle optreden van de begeleiding van beide teams en enkele omstanders verdere escalatie uitbleef.
Aangifte gedaan
Het slachtoffer heeft samen met zijn ouders aangifte gedaan bij de politie, met ondersteuning van NLC'03.
Toch laat de politie weten dat er voorlopig geen onderzoek komt. Volgens een woordvoerder zijn er geen camerabeelden en was niemand bereid om te getuigen. "Dat bemoeilijkt verder onderzoek en de slagingskans van deze zaak", aldus de woordvoerder. Als er later nog getuigen of ander materiaal bij komen, wordt de zaak opnieuw bekeken.
Baijens snapt daar niets van. Volgens hem zijn er wél meerdere getuigenverklaringen afgenomen.
Gemeente is geschrokken
Het incident heeft ook de aandacht van de gemeente getrokken. VVD-raadslid Steffan Vos uit Oss noemt het geweld onacceptabel en heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd wat zij kunnen doen om dit soort incidenten tegen jeugdspelers in de toekomst te voorkomen.
Hij wil weten welke rol de gemeente speelt bij het veilig houden van sportclubs, welke maatregelen al worden genomen en of clubs beter informatie kunnen delen om herhaling te voorkomen.
Veiligheid op de club
NLC'03 laat weten dat ze als vereniging altijd streven naar een veilige omgeving, waarin respect, sportiviteit en plezier centraal staan. Ze betreuren het incident en bekijken of er extra maatregelen nodig zijn om herhaling te voorkomen.
DVG Liempde is benaderd voor een reactie, maar heeft nog niet gereageerd.