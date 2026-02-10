Jeugdspeler NLC'03 tegen het hoofd geschopt door toeschouwer

Een jeugdspeler van NLC'03 in Lith is op zaterdag 31 januari tijdens een thuiswedstrijd mishandeld door een toeschouwer. Volgens NLC'03 gaat het om de vader van een speler van tegenpartij DVG uit Liempde. Het slachtoffer liep een hersenschudding op en meerdere kneuzingen.

De wedstrijd die zaterdag ging tussen NLC'03 JO19-1 en DVG Liempde JO19-2. Volgens voorzitter Huub Baijens van NLC'03 kregen een paar spelers het met elkaar aan de stok. “De ouder is toen het veld opgerend en heeft onze speler die op de grond lag tegen het hoofd en de heup geschopt”, zegt Baijens. De voorzitter benadrukt dat dankzij het snelle optreden van de begeleiding van beide teams en enkele omstanders verdere escalatie uitbleef. Aangifte gedaan

Het slachtoffer heeft samen met zijn ouders aangifte gedaan bij de politie, met ondersteuning van NLC'03.