Verwaarloosde ouderen in ziekenhuis en carnavalhaters: dit gebeurde vandaag

Verwaarloosde ouderen in het ziekenhuis en carnavalhaters in Brabant: dit zijn de vijf artikelen die je dinsdag gelezen moet hebben.

Wekelijks komen er verwaarloosde ouderen binnen in Brabantse ziekenhuizen, vaak in schrijnende omstandigheden zoals onderkoeling of zittend in eigen ontlasting. Dit komt volgens de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie doordat ouderen langer thuis blijven wonen. Eén op de vier patiënten op geriatrische afdelingen hoort daar medisch gezien niet thuis. Hier lees je het hele verhaal.

Niet alle Brabanders hebben zin in carnaval. Sommigen ontvluchten zelfs de provincie tijdens het feest, anderen blijven binnen en laten hun boodschappen bezorgen. 'Ik ben blij dat ik binnenkort ga verhuizen naar een plaats waar ze geen carnaval vieren', zegt één van hen. Lees hier hun verhalen.

Een vriendenteam van voetbalclub Avanti '31 in Schijndel verliest elke wedstrijd met grote cijfers, maar blijft positief. Met een doelsaldo van -169 doen ze een noodoproep voor nieuwe spelers. 'We vieren elke wedstrijd alsof het een kampioenschap is!' Hier lees je het hele verhaal.

Tijdens de Nationale Mollentelling hebben 96 Brabanders maar liefst 4.034 molshopen geteld. Volgens experts is een mol in je tuin juist positief voor de bodemkwaliteit. Brabant eindigde op de tweede plaats na Gelderland. Check het hier.

Een auto met politielint staat al twee maanden langs de Ettensebaan in Breda. Het weghalen van achtergelaten voertuigen blijkt complex vanwege regelgeving en kosten. Gemeenten kunnen pas ingrijpen bij gevaar of na overlastmeldingen. Lees hier het hele verhaal.