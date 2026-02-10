Personeel Noordbrabants Museum slaat alarm, klachten over directeur

Medewerkers van Het Noordbrabants Museum in Den Bosch hebben in december een brandbrief gestuurd aan de raad van toezicht met klachten over de gang van zaken binnen het museum. De pijlen zijn vooral gericht op directeur Jacqueline Grandjean. Er wordt gesproken over een angstcultuur. De raad van toezicht is een onderzoek gestart.

De brief is gestuurd door 21 van de ongeveer 60 personeelsleden die het museum telt. De kritiek richt zich vooral op de werkwijze van Jacqueline Grandjean, die sinds 2022 directeur is, meldt DTV Nieuws . De klachten gaan over teruglopende bezoekersaantallen, werknemers die ziek thuis zitten, afhakende sponsors en partners en hoge werkdruk. De medewerkers zouden moeite hebben om te praten over de problemen en er zou zelfs sprake zijn van een angstcultuur. Volgens de briefschrijvers is daardoor een onwerkbare situatie ontstaan.

Goed beeld krijgen van signalen

Voorzitter Eric van Schagen van de raad van toezicht blijft nog even voorzichtig met het geven van commentaar: “Er vindt niet voor niets een onderzoek plaats om eerst de goede informatie boven water te krijgen. We kennen de signalen maar we weten niet precies hoe ernstig en hoe breed die signalen zijn, dus daar moeten we eerst een goed beeld van krijgen.”

'Moet geen eenzijdige negatieve berichtgeving worden'

Volgens Van Schagen is het duidelijk dat er in ieder geval meerdere stromingen zijn binnen de organisatie: “Ook mensen wie het zeer na aan het hart gaat wat er nu gebeurt en die het huidige beleid en de manier van werken wél omarmen. Het is oppassen dat het niet een eenzijdige negatieve berichtgeving wordt, want dat is in ieder geval niet zoals wij het nu ervaren.” Hij zegt ook te betreuren dat de briefschrijvers anoniem zijn, en dat er niet een ‘open gesprek’ gehouden kon worden.

De komende weken wil Van Schagen goed laten inventariseren hoe het er binnen de organisatie voor staat, voordat er eventuele stappen genomen worden. Daarvoor is een extern onderzoeksbureau ingehuurd. Tegelijk is ook Hans van de Bunte als interim-directeur naast Grandjean aan de slag gegaan om de directie te versterken.