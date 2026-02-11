Primeur: eerste Brabantse truffels geoogst in Loosbroek

Een primeur in Loosbroek. Afgelopen week zijn daar de eerste Brabantse truffels geoogst. "Rond de 300 gram na drie uur zoeken met een speciale truffelhond", vertellen de trotse eigenaren van de truffelgaard Robin Wennekes en Wendy van den Broek.

Zes jaar geleden is aan de Heideweg in Loosbroek de truffelgaard aangelegd, door Wendy en haar man Robin. "In samenspraak met de Universiteit Wageningen", vertelt Wendy tegen DTV Nieuws . "Het is een pluktuin met allerlei eetbare dingen. Er staan appelbomen en pruimenbomen, maar ook zo’n 120 hazelaars. Deze zijn door een Oostenrijkse bomenkweker geënt met de Bianchetto-truffel (Tuber Borchii Vittadini, red.). En dan is het zes tot acht jaar wachten op de eerste oogst."

Kalkrijke, vochtige bodem

Normaal gesproken hebben truffels een kalkrijke, vochtige bodem nodig. In Nederland wordt op enkele plaatsen, waaronder Loosbroek, geëxperimenteerd op zandgrond. "We hebben de afgelopen jaren tonnen kalk uit Limburgse steengroeves aangebracht. En de hazelaars moeten geregeld worden gesnoeid zodat alle energie de grond ingaat", legt Wendy uit.

Eigen truffelhond opleiden

"Na een jaar of zes tot acht zou er geoogst kunnen worden, dus wij zijn ook gaan zoeken. Het lastige is dat we daarvoor afhankelijk zijn van de hond van Judith Evenaar die in Wageningen als één van de eersten een truffelgaard had. We moeten een eigen hond gaan opleiden hiervoor, dat is makkelijker."

De hond van Judith komt donderdag weer naar Loosbroek voor poging twee. "Prachtig, de eerste oogst uit eigen gaard. De eerste truffels uit Brabant na veel kalk, liefde en geduld."

Van de allereerste truffeloogst hebben Wendy en Robin afgelopen weekend truffelpasta en een aardappeltruffelsoep gemaakt. “Ze smaken echt goed. Wie weet is dit iets voor restaurants straks."