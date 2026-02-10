Duizenden vrouwen moesten baby afstaan, Kamer wil nu formele excuses

In de Tweede Kamer lijkt zich een meerderheid af te tekenen voor excuses aan zogenaamde afstandsmoeders, die in de vorige eeuw hun pasgeboren baby's moesten afstaan. De Nederlandse overheid moet die excuses maken aan de moeders en aan de kinderen. Dat vinden meerdere fracties in de Kamer.

Het ging meestal om ongehuwde vrouwen in instellingen als Moederheil in Breda en Huize De Bocht in Goirle . Sommige vrouwen vertelden dat ze een blinddoek of kussensloop over hun gezicht kregen tijdens de bevalling, zodat ze de baby niet konden zien. De baby's kwamen terecht in tehuizen en bij adoptieouders.

In de periode 1956 tot 1984 moesten ruim 13.000 vrouwen hun pasgeboren baby afstaan onder druk van familieleden, de kerk en instanties als de Raad voor de Kinderbescherming. Decennia later werd pas duidelijk hoeveel dat voorkwam, en hoe groot het leed is geweest en nog steeds is, schrijft de NOS .

'Groot verdriet en woede'

De Commissie onderzoek Binnenlandse Afstand en Adoptie 1956-1984 (CBAA) concludeerde afgelopen juni in het rapport Schade door Schande dat de praktijk van afstand en adoptie bij veel mensen tot "groot verdriet, woede en vaak ook tot levenslange schade heeft geleid".

Na het verschijnen van dat rapport reageerden afstandsmoeders en -kinderen teleurgesteld. Ze misten een aanbeveling aan de overheid voor het aanbieden van excuses voor de rol van de Staat. In andere landen vonden dezelfde praktijken plaats, maar in Australië, België, Ierland en Schotland is daar wel formeel excuses voor aangeboden.

Onrecht herstellen

"Vast staat dat onrecht is aangedaan aan de moeders en aan de kinderen. Het is heel belangrijk dat, nu die moeders nog leven, wij dat onrecht kunnen herstellen", zegt CDA-Kamerlid Jeltje Straatman. Ze vraagt de overheid "om een stap naar voren te zetten en te zeggen: ik ga nu excuses aanbieden".

Omroep Brabant bracht in 2022 de documentaire 'Het geheim van Moederheil', persoonlijke getuigenissen van doorgangshuis Moederheil in Breda.

