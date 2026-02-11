200 bomen illegaal gekapt langs kanaal in Vught: vergunning vergeten

Er zijn opnieuw illegaal bomen gekapt in Vught. Het is de tweede keer in korte tijd dat dit gebeurt. Eind januari was ProRail verantwoordelijk voor de kap, nu Waterschap Aa en Maas. Tweehonderd bomen zijn inmiddels verdwenen. "Ik vind dit moeilijk te begrijpen", vertelt Sander Wieringa van Vereniging IVN/Natuur- en Milieugroep Vught.

Samen met een ecoloog gekeken "We hadden inderdaad een vergunning moeten aanvragen. Dit ging per ongeluk. Niet bij elke gemeente hoeven we een vergunning aan te vragen", vertelt de woordvoerder van Waterschap Aa en Maas. "Maar we hebben goed gekeken, samen met een ecoloog, welke bomen weg konden. We hebben alleen halfdode en dode bomen gekapt."

Volgens Sander Wieringa had het waterschap bij de gemeente Vught een kapvergunning moeten aanvragen. "Je moet echt zorgvuldig te werk gaan. Dit is een gebied waar overwinterende vleermuizen leven. Je kunt niet zomaar kappen."

Eind vorig jaar startte waterschap Aa en Maas met het kappen van bomen langs het kanaal. In totaal stonden 325 bomen op de lijst, waarvan inmiddels ongeveer 200 zijn gekapt.

De reden voor het kappen van de bomen was dat het niet veilig zou zijn voor voorbijgangers. De bomen zouden kunnen omvallen.

Om er zeker van te zijn dat de juiste bomen werden gekapt, heeft het waterschap samen met een ecoloog gekeken. "We keken naar spleten in bomen of plekken waar vleermuizen zitten. Het wordt goed gecontroleerd. We zijn ook verplicht een keuring te doen van de bomen."

Wieringa blijft erbij dat het kappen van de bomen onnodig was. "Veel van het verwijderde hout was vitaal en stevig. Bovendien stonden meerdere bomen op meer dan twintig meter van het fietspad. Dan is het lastig te onderbouwen dat ze direct gevaar opleverden", vertelt hij.

Ook is het dode hout 'van grote ecologische waarde', zegt de natuurman. "Het biedt voedsel en schuilplekken voor insecten, vogels en schimmels. In een gezond bos hoort 25 procent dood hout te zijn. Ik vind dit moeilijk te begrijpen."

Werkzaamheden stilgelegd

Na de vragen van de natuurorganisatie is het waterschap gestopt met kappen. De gemeente is inmiddels geïnformeerd. Er ligt nu een aanvraag voor een vergunning. "We wachten op groen licht van de gemeente. Alles is in goed overleg gegaan, we wachten het af", vertelt de woordvoerder van het waterschap.

De illegale kap van ProRail nam de gemeente 'zeer serieus', zo liet ze eerder weten. Vught beloofde met ProRail in gesprek te gaan over de consequenties ervan.

Welke gevolgen de illegale kap door Aa en Maas heeft, heeft de gemeente Vught nog niet bekendgemaakt.