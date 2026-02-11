Wéér illegaal bomen gekapt in dit dorp, tweede keer in een maand tijd

Er zijn opnieuw illegaal bomen gekapt in Vught. Het is de tweede keer in korte tijd dat dit gebeurt. Eind januari was ProRail verantwoordelijk voor de kap, nu Waterschap Aa en Maas. Tweehonderd bomen zijn inmiddels verdwenen. "Ik vind dit moeilijk te begrijpen", vertelt Sander Wieringa van Vereniging IVN/Natuur- en Milieugroep Vught.

Eind vorig jaar startte waterschap Aa en Maas met het kappen van bomen langs het kanaal. In totaal stonden 325 bomen op de lijst, waarvan inmiddels ongeveer 200 zijn gekapt. Volgens Sander Wieringa had het waterschap bij de gemeente Vught een kapvergunning moeten aanvragen. "Je moet echt zorgvuldig te werk gaan. Dit is een gebied waar overwinterende vleermuizen leven. Je kunt niet zomaar kappen." Samen met een ecoloog gekeken

"We hadden inderdaad een vergunning moeten aanvragen. Dit ging per ongeluk. Niet bij elke gemeente hoeven we een vergunning aan te vragen", vertelt de woordvoerder van Waterschap Aa en Maas. "Maar we hebben goed gekeken, samen met een ecoloog, welke bomen weg konden. We hebben alleen halfdode en dode bomen gekapt." De reden voor het kappen van de bomen was dat het niet veilig zou zijn voor voorbijgangers. De bomen zouden kunnen omvallen. Om er zeker van te zijn dat de juiste bomen werden gekapt, heeft het waterschap samen met een ecoloog gekeken. "We keken naar spleten in bomen of plekken waar vleermuizen zitten. Het wordt goed gecontroleerd. We zijn ook verplicht een keuring te doen van de bomen."