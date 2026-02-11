Ruzie over mogelijk gestolen motoren in Helmond, politie neemt motoren mee

Er was dinsdagavond ruzie tussen mannen in Helmond. Dit ging over motoren die te koop werden aangeboden via Marktplaats en die volgens de mannen gestolen zouden zijn. De politie heeft twee crossmotoren en twee quads in beslag genomen.

De politie rukte uit naar de Paterslaan en het Zuidende. Daar was de groep mannen bij een appartement waar de mogelijk gestolen motoren waren.

Mes aan te pas gekomen

Het is niet bekend hoe ernstig het conflict tussen de mannen is geweest. Volgens de politie is er wel een mes aan te pas gekomen, maar niemand is gewond geraakt.

In een appartement zijn twee crossmotoren gevonden, die in beslag zijn genomen. In een parkeergarage in de buurt zijn de quads gevonden.

De politie gaat verder onderzoeken of de motoren daadwerkelijk gestolen zijn.