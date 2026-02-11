Navigatie overslaan
Twee auto's in vlammen op parkeerplaats in Geldrop, brand is aangestoken

Vandaag om 06:02 • Aangepast vandaag om 09:47

Twee auto's zijn dinsdagnacht verloren gegaan door autobrand op een parkeerplaats aan De Bleekvelden in Geldrop. Het vuur is aangestoken. 

Toen de brandweer bij de auto's aankwam, stonden beide voertuigen al helemaal in brand. Op de bus zijn aanmaakblokjes gevonden. De politie heeft de blokjes in beslag genomen, zodat er DNA-onderzoek gedaan kan worden. 

De auto ernaast stond daar geparkeerd om woensdag APK gekeurd te worden bij een garage in de buurt. 

(Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink)
(Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink)
(Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink)
(Foto: Dave Hendriks / Persbureau Heitink)

