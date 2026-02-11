A59 al urenlang dicht richting Breda door brandende vrachtwagen

Op de A59 bij Waalwijk is woensdagochtend een vrachtwagen in brand gevlogen die balen textiel vervoerde. De weg is daarom sinds half acht dicht richting Breda.

De bestuurder van de vrachtwagen wist de brandende aanhanger op tijd los te koppelen en de trekker naar voren te rijden op de vluchtstrook. Daardoor werd verdere schade aan de vrachtwagen voorkomen.

De trailer was geladen met balen textiel. Omdat het vuur tussen de textielbalen zit, is het blussen lastig. De brandweer is begonnen met nablussen. Ze haalt de textielbalen uit elkaar met een speciale kraan waardoor het blussen makkelijker is.

Er wordt water aangevoerd vanaf een brandkraan bij benzinestation De Sprang.

Omleiding

Het verkeer richting Breda en Antwerpen wordt vanaf knooppunt Empel omgeleid. Omrijden kan via Tilburg over de A2, A65 en A58.