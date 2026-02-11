A59 urenlang dicht door brandende trailer, Poolse chauffeur voorkomt erger

Op de A59 bij Waalwijk is woensdagochtend een vrachtwagen in brand gevlogen die balen textiel vervoerde. De weg was daarom sinds half acht urenlang dicht richting Breda. Om elf uur ging een rijstrook van de weg weer open.

De Poolse bestuurder van de vrachtwagen wist de brandende aanhanger op tijd los te koppelen en de trekker naar voren te rijden op de vluchtstrook. Daardoor werd verdere schade aan de vrachtwagen voorkomen. "Hij heeft het heldhaftig opgelost", zegt Ben Vos, mede-eigenaar van Vos Logistics uit Oss, waar de trailer van was.

"Hij heeft fantastisch gehandeld en zit nog bij te komen van de avonturen", vervolgt Vos. "Hij is geschrokken, maar maakt het goed." Volgens hem heeft de Poolse chauffeur voor zijn optreden ook complimenten gekregen van de Waalwijkse burgemeester Sacha Ausems.

Zelf reed de bedrijfseigenaar ook langs de brand toen hij op weg was naar het kantoor. "Ik zag dat de aanhanger geblust werd, maar kon niet zien dat hij van ons was. Dat hoorde ik pas op het werk. Gelukkig had ik al gezien dat het alleen de aanhangwagen was."

De trailer was in Oss geladen met balen textiel. Omdat het vuur tussen de textielbalen zit, was het blussen lastig. De brandweer haalde de textielbalen uit elkaar met een speciale kraan waardoor het blussen makkelijker ging.

Er werd water aangevoerd vanaf een brandkraan bij benzinestation De Sprang.